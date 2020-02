Tyrkisk soldat drept i Syria

Tyrkiske styrker svarte på angrepet og ødela 21 syriske mål, ifølge det tyrkiske forsvarsdepartementet.

Det siste dødsfallet skjedde to dager etter at to tyrkiske soldater ble drept i et luftangrep i Idlib som Tyrkia beskyldte Syria for å være ansvarlig for.

Tyrkia har tolv observasjonsstillinger i Idlib som ledd i en våpenhvileavtale med Russland, men tyrkerne er kommet under angrep etter at syriske regjeringsstyrker innledet en offensiv for ta tilbake kontrollen over Idlib fra opprørerne.

Nesten én million mennesker er drevet på flukt i området som grenser til Tyrkia siden 1. desember i fjor. Siden borgerkrigen startet i 2011 har 5,5 millioner mennesker flyktet til andre land og 6 millioner er internt fordrevet.



Fakta om masseflukten i Syria



* Rundt 900.000 mennesker er drevet på flukt i Syria siden 1. desember som følge av en kraftig opptrapping av krigen nordvest i landet, anslår FN.

* Flyktningkrisen er den verste så langt i den knapt ni år lange krigen i Syria.

* Over 60 prosent av de nye internflyktningene anslås å være barn.

* Krisen utspiller seg i provinsene Idlib og Aleppo. 300.000 mennesker har flyktet siden 1. februar, hvorav 142.000 fra 9. -12. februar.

* Om lag 170.000 av flyktningene sover utendørs eller i bygninger uten dører, vinduer og tak.

* Været er usedvanlig kaldt, og natt til 10. februar sank temperaturen til minus 7. Flere småbarn har ifølge FN frosset i hjel.

* Flyktningene bruker alle typer brennbare materialer, også møbler og andre eiendeler, for å holde varmen.

* Krigen i Syria har vart i snart ni år. I løpet av disse årene er over halvparten av landets drøyt 20 millioner innbyggere drevet på flukt.

Kilde: FNs nødhjelpskontor OCHA