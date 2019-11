Trump vil lese Ukraina-samtale på TV

Samtidig som utviklingen nærmer seg en riksrettprosess mot USAs president Donald Trump, ønsker mannen selv å renvaske seg for alle anklager gjennom en TV-opptreden. Det skriver The Guardian etter at Trump uttalte seg i et intervju til Washington Examiner.

Kontroversiell telefonsamtale

En av kjernene i konflikten gjelder en kontroversielle telefonsamtalen mellom Donald Trump og Ukrainas President, Volodymyr Zelenskyi. Det hvite hus har tidligere sluppet en transkribert versjon av samtale for å imøtegå kritikk, men det har ikke mildnet kritikere som mener at Trump har lagt press på Zelenskyj for å svekke tidligere visepresident og demokrat Joe Biden sin posisjon frem mot det amerikanske valget neste år.

– En eller annen gang skal jeg sette meg ned, kanskje som en peis-samtale på live-TV, og lese transkripsjonen av samtalen, fordi folk må få høre den, sier president Donald Trump blant annet til Washington Examiner.

Trump skal også ha lekt med tanken på å trykke opp t-skjorter med slagordet: «Les transkripsjonen».

Pelosi: –Trist

Lederen for Representantenes Hus, demokraten Nancy Pelosi, var nylig på talkshowet til Stephen Colbert og kommenterte utviklingen mot riksrett.

– Det er veldig trist. Vi ønsker riksrett mot en president. Vi ønsker ikke en virkelighet hvor presidenten har gjort noe i strid med grunnloven, sa Pelosi til Colbert.