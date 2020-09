Byens ordfører Lovely Warren suspenderte politifolkene torsdag og hevdet hun var blitt villedet i flere måneder om omstendighetene rundt dødsfallet.

41 år gamle Daniel Prude døde 30. mars i år etter en pågripelse sju dager tidligere. Politiet fant ham da han løp naken nedover gata, og de la en såkalt spytthette over hodet hans. Deretter holdt de ham nede i to minutter til han sluttet å puste. Prude hadde nylig vært på sykehus for en psykiatrisk evaluering, og politiet ble tilkalt for å lete etter ham da han rømte fra brorens hjem. Han etterlot seg fem barn.

Ordføreren hevder hun kun fikk vite at politimennene hadde brukt fysisk makt for å pågripe Prude 4. august. Politisjefen skal først ha hevdet at det var en overdose. Det var først da hun fikk se video fra kameraene politibetjentene hadde på seg, at Warren fikk vite hvordan pågripelsen foregikk.

– Prude ble sviktet av politiet, psykisk helsevesen, samfunnet og meg, sa Warren, samtidig som hun nektet for at dødsfallet var blitt dekket over.

Ordføreren sa også at hun var svært skuffet over politisjefen, skriver BBC.

I obduksjonsrapporten står det at dødsfallet var et drap, forårsaket av kveling, men at delirium og at han var beruset etter å ha tatt det narkotiske stoffet PCP, også bidro til Prudes dødsfall.

Rochester, som har omkring 200.000 innbyggere, ligger drøyt 400 kilometer nordvest for New York City.

