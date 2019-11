Den nye røykeloven innebærer forbud mot røyking på restauranter og utesteder, med trusler om bøter på opptil 1.000 euro for røykere som fyrer opp i strid med reglene.

Også vannpiper og e-sigaretter er omfattet av forbudet.

Unntak

Et slikt forbud var ikke mulig under landets forrige regjering, som var sammensatt av konservative ÖVP, ledet av tidligere statsminister Sebastian Kurz, og det ytterliggående høyrepartiet FPÖ.

Under den forrige regjeringen ble det gitt unntak for små puber, mens det var tillatt med egne røykerom på større restauranter og utesteder. Dette var et sentralt krav for FPÖ og partiets sigarettrøykende leder Heinz-Christian Strache, og politikken var nedfelt i koalisjonsavtalen som ble inngått med ÖVP i 2017.

Unntakene ble stående til tross for at 880.000 østerrikere undertegnet et opprop med krav om totalforbud.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Kollaps

Men i mai kollapset regjeringen etter at en kompromitterende video av Strache ble lekket til pressen. I videoen tilbyr Strache lukrative offentlige kontrakter i Østerrike til en kvinne som utgir seg for å være russisk donor, i bytte mot valgkampstøtte.

Etter dette gikk ÖVP sammen med andre partier i nasjonalforsamlingen for å stemme for den nye røykeloven.

Håpet er at loven skal føre til et fall i andelen røykere i Østerrike. I dag røyker nærmere én av fire ungdommer og voksne i landet, mot et snitt på 18 prosent i EU som helhet.

Nyvalg

I slutten av september ble det også holdt nyvalg i Østerrike. Der gikk Kurz og ÖVP seirende ut med 37 prosent av stemmene, mens FPÖ falt kraftig tilbake.

Kurz er i disse dager i diskusjoner med andre partier om en ny regjeringskoalisjon.