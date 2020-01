Nordmenn tror ikke Donald Trump får fortsette

Nordmenn er delt på midten når det kommer til troen på gjenvelgelse av USAs president, viser en fersk spørreundersøkelse Norstat har laget for ABC Nyheter.

46 prosent av de spurte tror ikke at Donald Trump blir gjenvalgt som president 3. november, mens 40 prosent svarer ja. Samtidig svarer 15 prosent «vet ikke» på spørsmålet.

Flere kvinner enn menn er tvilende til at Trump blir gjenvalgt som USAs president.

– Jeg tviler på om det er mulig å slå Trump, sier postdoktor Hilmar Mjelde ved Universitet i Bergen.

Han viser til at de demokratiske kandidatene som ligger på topp, er for gamle. Han peker samtidig på at USA har en helt annen politisk kultur enn de fleste andre europeiske land.

– Europeere sliter med å forstå hvordan en så uvøren og udannet type som Trump kan velges til president, sier Mjelde.

1.009 respondenter ble spurt i undersøkelsen.