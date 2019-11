Tilstanden er nå så kritisk at fem millioner barn i hovedstaden får utdelt ansiktsmasker av regjeringen, for å beskytte seg mot den dårlige luften, skriver CNN.

Dersom luften ikke bedres innen 48 timer, vil nødtiltak iverksettes. Det opplyser en ansatt ved Central Pollution Control Board.

Skoler stenges

Konsentrasjonen av de minste og mest helseskadelige partiklene (2,5 mikrometer) har steget til over 900 mikrogram per kubikkmeter, ifølge Reuters, noe som er langt over helsefarlig nivå.

Skolene i byen holder stengt til tirsdag, og mandag vil det være begrensninger på biltrafikken. Dårlig sikt førte til at flere flyginger i helgen ble forsinket eller måtte dirigeres til en flyplasser andre steder.

Byens 20 millioner innbyggere må hver vinter leve med helseskadelig luftforurensing som skyldes utslipp fra biler og industri og bråtebrann.

Bøndene får skylden

Førsteminister i delstatsregjeringen i Delhi hevder byen er blitt et «gasskammer» og legger skylda på bøndene i nabodelstatene.

– Forurensningen har nådd et uholdbart nivå, skriver førsteminister Arvind Kejriwal på Twitter.

Men han får refs av Indias miljøminister Prakash Javadekar, som mener utsagnene «politisere» problemet og setter nabodelstatene Punjab og Haryana i et dårlig lys.

Ifølge en rapport fra det internasjonale overvåkingssenteret AirVisual ligger 22 av verdens mest forurensede byer i India.