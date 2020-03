Saken oppdateres

Dette melder flere medier, deirblant USA Today.

Hun vleger å trekke seg etter at hun havnet på sjetteplass i South Carolina med 3,1 prosent av stemmene og med det ingen delegater.

Hun sier hun vil støtte Joe Biden, ifølge MSNBC.

Supertirsdag

Etter de tre første nominasjonsvalgene Demokratene holdt i Iowa, New Hampshire og Nevada var det nærmest opplest og vedtatt at Bernie Sanders hadde nominasjonen i sin hule hånd, og at Joe Bidens utsikter hadde smuldret bort, skriver NTB.

Men nettstedet FiveThirtyEight mener det mest sannsynlige er at ingen skaffer seg flertall til landsmøtet i Milwaukee i juli, og valget i South Carolina, der Biden vant med overveldende støtte fra afroamerikanerne, styrket ifølge dem den spådommen.

Valgene i 14 delstater på den såkalte supertirsdagen denne uka gir trolig en pekepinn om hvilken retning det går i. Da blir rundt en tredel av delegatene til landsmøtet valgt.

Sanders kan skaffe seg en uovervinnelig ledelse, men det kan også ende med at Biden gjør et dramatisk comeback. For flere av de andre kandidatene kan supertirsdagen innebære et være eller ikke være.

Fakta om Demokratenes nominasjonsvalg