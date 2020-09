Avisen Lesvos Post meldte ved midnatt om at det brant flere steder på den greske øya, og at det i tillegg var oppstått brann i Moria-leiren. Det ble også meldt om at det var hørt skudd og om opptøyer i leiren, skriver TV 2.

Migranter og flyktninger ble evakuert, og foreløpig er det uklart om noen er blitt skadd.

Kraftig vind fikk flammene til å spre seg, og lokale medier meldte at nesten hele leiren sto i brann. Dette bekreftes av den norske sykepleieren Elise Tveit Holen, som jobber for den britiske organisasjonen Kitrinos Healthcare.

– Alt brenner ned

I et intervju med NRK forteller Holen hvordan hun ble bedt om å hjelpe evakuerte migranter og gradvis forsto omfanget av hendelsen.

– Så skjønner vi at det er veldig mye større enn bare en brann i Moria, det er jo hele Moria som brenner, alt brenner ned, sier hun.

Ulike kilder oppgir ulike opplysninger om hvordan brannen startet. Noen hevder at beboere tente på og deretter hindre brannvesenet i å slukke flammene.

Samtidig sier noen av beboerne at brannen ble startet av lokale innbyggere på Lesvos.

Forholdet mellom migrantene og lokalbefolkningen har lenge vært spent, og situasjonen skal ha forverret seg etter at det ble påvist koronasmitte i leiren i forrige uke.

– Sperret veien

Hundrevis av migranter forsøkte å gå til havnebyen Mytilene, men ble stanset av politibiler, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Organisasjonen Stand by Me Lesvos sier de har fått opplysninger om lokale innbyggere som hindret migranter som prøvde å ta seg gjennom en landsby. Holen sier høyreekstremister skal ha sperret veier for beboerne fra leiren.

Shirin Tinnesand jobber for Stand by Me Lesvos og fortalte om kaotiske tilstander.

– Hele leiren står i brann. Klokken halv tolv fikk jeg beskjed om at det brant fem steder. Disse brannene har bare spredt seg. Mer blir satt fyr på hele tiden. Det er kaos, sa Tinnesand til TV 2.

Nadine Aabø Mellem, som jobber som humanitærarbeider i Moria-leiren, bekrefter at politiet har blokkert veier for asylsøkerne fra leiren.

– Familier med små barn på armen sitter nedover langs veien. Vi venter på å bli evakuert, mens politiet står med skjold og blokkerer veien ned mot vannet og nærliggende landsbyer, skriver hun i en tekstmelding til VG.

Koronakarantene

Brannmannskaper kjemper også mot to andre branner vest på Lesvos, øya som var det travleste krysningspunktet for folk som flyktet vestover fra Syria og Irak gjennom Tyrkia i 2015 og 2016.

I helgen ble det for første gang påvist koronasmitte i Moria-leiren på Lesvos, og det ble iverksatt omfattende testing og smittesporing.

Den overfylte leiren som huser nær 13.000 mennesker, ble satt i karantene fram til 15. september. Kun sikkerhetspersonell fikk slippe inn etter å ha fått målt kroppstemperaturen.

Leiren ble i utgangspunktet bygget for færre enn 2.800 mennesker. Den er gjentatte ganger blitt kritisert for kummerlige forhold og dårlige sanitære forhold.

Krever at Norge henter Moria-barn

Generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna er svært bekymret for barna etter nyheten om brannen i asylleiren Moria på Lesvos.

– Nå har barna og deres familier mer akutt behov enn noen gang for et trygt sted å være. Alle land må trå til. Norge kan ikke vente lenger med å ta sin del av ansvaret og hente noen av barna til Norge, sier hun.

Flere hjelpeorganisasjoner har lenge tatt til orde for at Norge må hente barn fra Moria på grunn av de dårlige forholdene. Natt til onsdag brøt det ut kraftige branner i asylleiren. Folk ble evakuert fra leiren, som i helgen ble satt i koronakarantene.

Leger Uten Grenser skriver på Twitter at «den tikkende bomben har eksplodert». Også Amnesty og SOS-barnebyer krever handling umiddelbart.

– Vi appellerer til regjeringen om å respondere på denne nødssituasjonen raskt og redde barna de har gitt løfte om at skal få komme i trygghet i Norge, sier generalsekretær Sissel Aarak i SOS-barnebyer.

Hun oppfordrer regjeringen til å sørge for at greske myndigheter får den hjelpen de trenger til å møte behovene til tusenvis av barn, ungdom og voksne.

– Nå må Norge vise sitt humanitære hjerte, sier Aarak.

Venstresiden reagerer

Flere politiske partier krever nå handling fra regjeringen, blant dem Rødt, Miljøpartiet De Grønne og SV.

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) ber statsminister Erna Solberg (H) om å våkne.

– Katastrofen er total. Moria brenner, ingen har oversikt, flere er koronasyke. Og hvor de er, vet ingen. Det meldes om at sikkerhetsstyrkene hindrer flyktninger i å komme seg ut og inn til byene. Er det på tide å løfte en finger, Erna Solberg? ⁦skriver Andersen på Twitter.

Til NTB sier Andersen, som også er leder av kommunalkomiteen på Stortinget:

– Norge må øyeblikkelig tilby hjelp og evakuere barn og sårbare til Norge.

– Dette er en varslet humanitær katastrofe, og situasjonen har vært eksplosiv lenge. Lokalbefolkningen er utslitte og sinte, flyktningene desperate, sier Andersen.

Regjeringen henter ut barnefamilier

Og nå reagerer også regjeringen. Den har nå bestemt seg for å iverksette beslutningen om å hente ut barnefamilier fra Moria-leiren. Det bekrefter næringsminister Iselin Nybø (V).

– Vi iverksetter nå regjeringens beslutning om uthenting av sårbare familier med barn fra Moria-leiren. Med tanke på den dramatiske situasjonen som nå har oppstått, er det enda mer påtrengende at Norge tar sin del av ansvaret for å avhjelpe situasjonen, sier Nybø til NTB.

Hun understreker at regjeringen lenge har vært tydelige på at Norge bør ta et ansvar for Moria-flyktningene som en del av et felleseuropeisk ansvar.

Solberg: Forferdelig å se disse bildene

– Jeg synes det er forferdelig å se disse bildene, sier statsminister Erna Solberg (H) om bildene fra Moria-leiren som brant natt til onsdag.

Hun sier det blir viktig å finne ut av årsaken til brannen og sikre at det bygges opp et nytt opplegg som er godt og sikkert.

– Det er jo ingen tvil om at dette gir ganske stor frykt for alle de som er i leirene, sier hun.

