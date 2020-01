Mange dyrearter truet av utryddelse i Australia

Det antas at 1,25 milliarder dyr har omkommet i branninfernoet som i ukevis har herjet Australias skoger.

Ifølge amerikanske CBS anslår forskere fra flere australske universiteter at minst 20 og kanskje så mange som 100 arter nå er et langt skritt nærmere full utryddelse.

– Bekymringen er at ved så store tap vil det ikke være nok sjeldne dyr igjen til å sette ut i de nedbrente områdene, sier økolog Jim Radford ved La Trobe University i Melbourne.

Sulter

Også dyr som har kommet unna flammene, sliter, påpeker dyrevernere.

– Mange dyr som har overlevd, sulter nå, sier Inga Schwaiger, som i seks år har jobbet for Australias største organisasjon for ville dyr – Wildlife Information, Rescue and Education Service (Wires).

Blant de utryddelsestruede artene er koalabjørnen, som har tretopper som sitt naturlige habitat.

Koalaen truet

– De er blitt svært påvirket av brannene, sier Schwaiger, som selv tror at koalaen vil få det vanskelig med å overleve.

– Jeg er veldig urolig for deres overlevelse. Vi vet at halvparten av bestanden har forsvunnet fra visse områder. Det er ødeleggende, sier Sue Ashton ved koalasykehuset i Port Macquarie i delstaten New South Wales.