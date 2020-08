– Dette er svært lovende data fra fase I, som sikrer fortsatt klinisk utvikling av Novavax’ vaksinekandidat, skriver Melanie Saville i en pressemelding.

Saville er direktør for vaksineforskning- og utvikling i det norske selskapet Cepi. Novavax Inc er en av flere partnere som samarbeider med Cepi om å utvikle en koronavaksine.

– En trygg og effektiv vaksine mot COVID-19 forblir den beste strategien for å komme ut av denne pandemien, og vi fortsetter arbeidet for raskt å utvikle en vaksine som kan fordeles rettferdig i verden, sier hun.

Skal levere 100 millioner doser til USA

Novavax sin vaksine inneholder deler av overflateproteinet fra viruset SARS-CoV-2. I tillegg til å få støtte fra Cepi, får prosjektet 1,6 milliarder dollar fra et amerikansk program. Til gjengeld skal Novavax etter planen levere 100 millioner doser til USA i første kvartal av 2021, ifølge NTB.

Direktøren mener at den tidlige investeringen fra Cepi la grunnlaget for den aktuelle fase I-studien, og legger til at de vil støtte fase II-studier og tidlig produksjon av vaksinen.

– Hvis vaksinen viser seg å være trygg og effektiv, vil vaksinedoser bli gjort tilgjengelig globalt for dem som trenger dem mest gjennom COVAX, sier hun.

– Vi befinner oss fortsatt i tidlig stadium av utviklingsprosessen, så det er viktig at vi fortsetter å investere i en rekke ulike vaksinekandidater for å øke sjansene for å lykkes.

Inkludert Novavax, støtter CEPI utviklingen av ni COVID-19-kandidater – sju av dem er allerede i kliniske utprøvinger.