Lederkampen i Labour: Fem av disse står igjen

Klokka 15.30 norsk tid mandag ettermiddag gikk fristen ut for å sikre seg nok nominasjoner for de seks kandidatene til å bli Labours neste leder etter Jeremy Corbyn.

Tilbake står fem kandidater: Keir Starmer, Rebecca Long-Bailey, Jess Phillips, Lisa Nandy og Emily Thornberry.

Ute av kampen er Clive Lewis, som trakk seg like før fristen da det ble klart at han ikke fikk nok støtte. Emily Thornberry kom seg så vidt over streken.

For å bli med videre måtte hver kandidat sikre seg nominasjoner fra minst 22 av Labours representanter i Underhuset i det britiske parlamentet og i EU-parlamentet.

Starmer sikret seg soleklart flest nominasjoner: 86. Bak fulgte Rebecca Long-Baily med 33, Lisa Nandy med 30 og Jess Phillips med 23. Disse fire var allerede klare før mandag, så spenningen var knyttet til om de to andre ville klare det. Emily Thornberry fikk til slutt akkurat 22 nominasjoner, ifølge The Huffington Post.

Nå følger en ny prosess i lederkampen. For å komme videre må kanidatene bli nominert av minst fem prosent av lokallagene eller en viss andel av grupperinger tilknyttet Labour, som fagforeninger.

Selve stemmeprosessen pågår fra 21. februar til 2. april gjennom posten. De som stemmer rangerer kandidatene i en prioritert rekkefølge. De som kan stemme er partimedlemmer, registerte tilhengere og tilknyttede. Vinneren er klar 4. april.

Disse er videre:

Keir Starmer:

Så langt en klar favoritt blant partiets medlemmer, som er en av gruppene som er med på å velge leder. Har også fått støtte av landet største fagforening, Unison. Er blitt et kjent fjes i britisk politikk særlig det siste året, da han ble en frontfigur i partiet for dem som presset på for en ny folkeavstemning om EU – noe som også til slutt ble et valgløfte for partiet. Blir ansett som en sentrumskandidat, men har likevel etter valget lagt vekt på at han støtter venstrepolitikken under Corbyn og ønsker å videreføre den. At han er mann og representant fra London kan trekke ned dersom man ønsker å satse på en kvinne eller en person som kan trekke flere fra tradisjonelle Labour-områder i andre deler av landet.

Rebecca Long-Bailey:

Omtales som «Corbyn» med et nytt ansikt, fordi hun har stått svært nær Jeremy Corbyn, og har særlig støtte i venstrefløyen i partiet, som støttet Corbyn. Har fått støtte fra grasrot-organisasjonen Momentum på venstresiden. Har fremstilt seg selv som en leder som man kan stole på at har en sosialistisk agenda. «Jeg er ikke bare enig med politikken, jeg har brukt de siste fire årene på å lage den», skrev hun da hun meldte seg. Vil derfor fri til dem som støttet partiets radikale program før valget, og støte fra seg dem har kritisert programmet. Kommer fra arbeiderklassestrøk ved Manchester, noe som kan telle positivt.

Jess Phillips:

Har vært en tydelig kritiker til Corbyns lederskap, blant annet til partiets håndtering av anklager om antisemittisme, og mener partiet trenger en radikal endring. Blant annet mener hun at partiet før valget lovet altfor mye uten økonomisk troverdighet for alle løftene. Kommer fra Birmingham og er blitt kjent som en snakker «rett fra levra», en kombinasjon som kan være god for å trekke tradisjonelle arbeiderklassevelgere. Vekket oppstyr nylig da hun ikke kunne utelukke å jobbe for å bli med i EU igjen dersom brexit blir en katastrofe, men har siden moderert seg og sagt at hun ikke tror dette er noe man vil få inn i et partiprogram.

Lisa Nandy:

Er kandidaten som har et klart mål og plan for å gjenvinne støtten i mindre byer rundt omkring i landet, der partiet mistet mange til De konservative sist valg. Selv klarte hun å holde på sin krets, Wigan, i valget, en krets som stemte for brexit. «Uten det som en gang var vårt kjerneområde vil vi aldri vinne makten i Westminster slik at vi kan bygge landet vi ønsker å være», mener Nandy. Hun var imot en ny folkeavstemning og stemte for Boris Johnsons brexitavtale i oktober.

Emily Thornberry:

Har bred erfaring og er et kjent fjes i britisk politikk. Var stand-in for Corbyn i spørretimen i Underhuset. I likhet med Keir Starmer var hun sentral i kampen for en ny EU-folkeavstemning, og var sterkt pro-EU. Hun mener Labour i valgkampen lovet altfor mye uten å ha økonomisk troverdighet for inndekningen. Også Thornberry representerer en London-krets, noe som kan trekke ned dersom man ser etter noen utenfor hovedstaden.

Ute av kampen:

Clive Lewis:

Trakk seg fra kampen mandag ettermiddag. En tydelig stemme på pro-EU-siden i partiet de siste årene, og tilhører klart venstrefløyen i partiet. Var lenge nært assosiert med Corbyn, men har i senere tid kommet med kritikk mot ledelsen i partiet, blant annet at ledelsen ikke har tatt et stort nok oppgjør med antisemittistiske tendenser i deler av partiet.

Slik velges lederen:

Innen 13. januar må Labours 230 representanter i parlamentet og 10 representanter i EU-parlamentet formelt erklære hvem de stiller seg bak.

Kandidatene trenger minst 22 representanter bak seg (minst ti prosent av totalen) for å komme videre til neste fase. De trenger også å bli nominert av minst fem prosent av lokallagene eller en viss andel av grupperinger tilknyttet Labour, som fagforeninger.

De som har nok slike nominasjoner kommer på listen over kandidaten det skal stemmes over. De som kan stemme er partimedlemmer, registerte tilhengere og tilknyttede.

Selve stemmeprosessen pågår fra 21. februar til 2. april gjennom posten. De som stemmer rangerer kandidatene i en prioritert rekkefølge.

Vinneren blir annonsert 4. april.

(Kilde: BBC, The Guardian, Wikipedia)

