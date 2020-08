Flere av de store landene i Europa har nå daglige nye smittetall i en skala som man ikke har sett siden april og mai. De er ikke oppe i tilsvarende tall som da koronaepidemien herjet landene som verst, men utviklingen er urovekkende:

* Tyskland noterte denne uka notert flere dager med daglige tall på nivå med det man så sist i april, med 1.595 nye smittede onsdag, ifølge Worldometers. Det er fortsatt et stykke unna rekorden, som ble satt i april. Tyskland er fortsatt under grensen på 20 per 100.000 de siste 14 dager, som Norge har satt for grønne land, og registrerer for tiden 17,9 koronatilfeller per 100.000.

* Frankrike registrerte onsdag det høyeste døgntallet siden mai, med 3.776 nye tilfeller. På det verste i mars/april var det stort sett rundt 4.000 nye smittede hvert døgn.

* Italia registrerte onsdag sitt høyeste tall siden mai, med 642 nye smittede. Dette er på nivå med hva det var i begynnelsen av mars, da nedstengningen begynte i nord, der situasjonen var absolutt verst. Det er likevel langt unna de verste tallene fra senere i mars. På det meste var det over 6.000 nye smittede daglig i Italia.

* Spania noterte seg 3.715 nye tilfeller onsdag. Tilsvarende tall så man i april i landet.

Mange unge

WHO er bekymret for utviklingen i Europa nå. De siste to månedene har smittetallene økt jevnt hver uke i regionen, sa Hans Kluge, direktør for WHOs Europa-kontor, torsdag.

– I Europa registreres det nå gjennomsnittlig 26.000 nye tilfeller hver dag, sa han.

Årsaken er delvis lettelser i tiltak og at folk er blitt mindre påpasselige, mener WHO. Kluge peker spesielt på økningen blant en spesiell aldersgruppe:

– Jeg er veldig bekymret over at stadig flere unge mennesker er blant de registrerte tilfellene, sa Kluge, ifølge The Guardian.

Høye tall i Frankrike

I Frankrike har tallene vært økende særlig i de to siste ukene. Det er spesielt i de to største byene, Paris og Marseille, at tallene øker, ifølge helsedepartementet.

– Alle indikatorer fortsetter å vokse, og smittespredningen intensiveres, heter det i en uttalelse fra det franske helsedepartementet.

Tallene på personer innlagt på intensivavdeling er imidlertid relativt lavt, sett i forhold til antall smittede, skriver France 24. Økningen av antall registrerte smittede tilskrives også en økt testing, noe som gjør at man også finner smittede som ikke har symptomer.

Spørsmålet er hvordan man skal møte en bølgetopp på nytt dersom den kommer. President Emmanuel Macron sier til magasinet Paris Match at han foretrekker lokale nedstengninger framfor en ny nasjonal nedstengning.

Bruken av munnbind er blitt stadig mer utbredt i landet, med mange lokale påbud og anbefalinger for ulike situasjoner i flere byer.

Strammer inn i Spania

I Spania, som var ekstremt hardt rammet av epidemien i mars og april, har man igjen begynt å stramme inn på restriksjoner, etter at man rett før sommeren begynte å slippe opp. Blant annet er stenging av nattklubber innført i flere spanske regioner.

Myndighetene i alle landets 17 regioner er blitt enige om å skjerpe smittevernrestriksjonene.

Økningen i registrert smittede tilskrives også i Spania delvis mer utstrakt testing. Mange av de smittede har ingen eller få symptomer, og dødeligheten har sunket betraktelig. Mer omfattende testing har ført til at en større andel av de oppdagede smittede nå er unge mennesker som ikke visste at de hadde viruset, skriver El Pais.

