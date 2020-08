Afrika passerte 6. august en million bekreftede koronasmittetilfeller til sammen, og tallet nærmer seg 1.1 million, ifølge Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC). Det utgjør kun fem prosent av alle bekreftede smittetilfeller i verden.

Men Sør-Afrika alene står for mer enn halvparten av de smittede i hele Afrika, med 572.000 bekreftede tilfeller. Kan det stemme? Ekspertene tviler, og nå skal det gjøres mer for å finne ut hvor utbredt koronasmitten egentlig er i Afrika.

Les også: Her sier kun halvparten at de helt sikkert vil ta en koronavaksine (+)

Mørketall

Neste uke skal sju afrikanske land rulle ut antistofftester, melder Africa CDC. Det er en del av et forsøk på å finne ut mer om utbredelsen.

– Liberia, Sierra Leone, Zambia, Zimbabwe, Kamerun, Nigeria og Marokko er de første landene som har forpliktet seg til det, sier leder av Africa CDC, John Nkengasong, ifølge BBC.

International Rescue Committee (IRC) frykter det er store mørketall i Afrika.

– IRC frykter at vi kjemper i mørket mot epidemien i vår covid-19-respons, uttalte den globale organisasjonen 30. juli.

Organisasjonen mener mangel på data kan ha en rekke årsaker: manglende testkapasitet, svekket helseinfrastruktur og stigma knyttet til det å få påvist koronavirus.

IRC opererer i 20 afrikanske land. I hvert av disse landene er det utført kun 8.000 tester per million mennesker, mens det i for eksempel Storbritannia er utført over 200.000 tester per million innbyggere, opplyser IRC. Organisasjonen etterlyser flere ressurser fra det internasjonale samfunnet til å øke testkapasiteten i flere afrikanske land.

Eksperter frykter store mørketall i flere afrikanske land, blant annet i Somalia. Denne pasienten i Mogadishu i Somalia kom seg. Foto: NTB scanpix

I løpet av juli doblet antall bekreftede smitte i Afrika seg, og IRC frykter det er toppen av isfjellet.

– Uten testing er det «ingen tilfeller», men dette betyr ikke at ikke viruset sprer seg. I Somalia er for eksempel 32 prosent av dem som tester seg positive, mens det gjelder tre prosent i Tyskland, noe som indikerer at en stor andel av covid-19-tilfellene er uoppdaget og lar pandemien spre seg fritt, sier Stacey Mearns, teknisk seniorrådgiver for helsekriser ved IRC i en uttalelse.

Les også: Her ble 67.000 nye smittede registrert på et døgn

Sør-Afrika på topp

IRC opererer ikke i Sør-Afrika, som ligger på femteplass i verden i antall registrerte tilfeller. Sør-Afrika er da også det landet i Afrika som har testet mest av alle på kontinentet, ifølge Our World in Data - noe som delvis kan forklare hvorfor landet har så mange flere registerte smittede. Landet har testet over 55.000 per million, ifølge Worldometers.

Ti land står for 80 prosent av testingen på kontinentet: Sør-Afrika, Marokko, Ghana, Egypt, Etiopia, Uganda, Mauritius, Kenya, Nigeria og Rwanda.

I det siste har økningen av nyregistrerte smittede i Afrika saktnet; det stiger altså fortsatt, men med lavere fart enn for noen uker siden. Men dette har trolig sammenheng med at man nå ser at kurven antall nye smittede per dag har gått ned siden midten av juli i Sør-Afrika. Siden landet står for så mange av de registrerte tilfellene, vil utviklingen der påvirke det totale bildet i Afrika.

– Man kan bli fristet til å tro at det går ned, men jeg vil ikke tolke for mye ut fra det, vi må observere denne tendensen over flere uker før vi trekker en konklusjon, sier John Nkengasong i Africa CDC når det gjelder situasjonen i Afrika, ifølge BBC.

For Sør-Afrika er det imidlertid håp om at situasjonen er i ferd med å snu. Det er lovende tegn på at den verste koronakrisen i landet er over, sier Salim Abdool Karim, topprådgiver til helseministeren i Sør-Afrika, ifølge den sørafrikanske avisen Business Day. Han advarer samtidig om at det kan snu igjen dersom man ikke fortsetter med tilstrekkelige tiltak.

Les også: Begge land var nesten koronafrie – nå går smitten opp på Island og New Zealand