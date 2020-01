Det nye coronaviruset fører til en lungebetennelse-lignende sykdom med symptomer som feber og pusteproblemer. Forskere mener at sykdommen kan ha smittet fra dyr til mennesker.

Frykten er at viruset smitter raskere enn først antatt. 217 påviste tilfeller var registrert i Kina mandag. Det er en tredobling fra søndag. Tre av de 217 pasientene er døde. 198 av tilfellene er registrert i Wuhan.

Krisemøte

Verdens helseorganisasjon (WHO) vil holde krisemøte om det nye sars-lignende viruset som krever stadig flerre menneskeliv i Kina og andre asiatiske land.

WHOs krisekomité samles onsdag i Genève og vil ta stilling til om virus-utbruddet skal betegnes som en internasjonal krise, noe som sjelden skjer og som er forbeholdt svært omfattende og alvorlige epidemier.

Viruset ble først oppdaget i Wuhan sør i Kina, og har til nå krevd minst tre menneskeliv. Nærmere 220 mennesker er smittet.

WHO tror at viruset trolig ble overført fra dyr til mennesker og at det også kan smitte mellom mennesker

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Viruset har de siste dagene også blitt påvist i Sør-Korea, Japan og Thailand.

Mandag sier Zhong Nanshan ved Kinas nasjonale helsekommisjon at det er bekreftet smitte mellom mennesker, melder den statlige kringkasteren CCTV.

Zhong er en kjent forsker som bidro til å avdekke omfanget av sars-utbruddet tidlig på 2000-tallet.

Forskere har slått alarm fordi det nye viruset ligner på coronaviruset sars, som i 2002–2003 tok livet av 650 mennesker i Kina og Hongkong. Det ble ikke påvist tilfeller i Skandinavia under epidemien. (NTB)