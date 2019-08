13. september 2009 var kvelden da Kanye West gikk fra å være litt kjent, til å bli en av verdens mest omtalte menn.

Alt som skulle til var å avbryte Taylor Swifts takketale.

Det var slettes ikke Kanye West som skulle være det alle snakket om dagen derpå.

Nei, showet var kun fire måneder etter at Michael Jackson gikk bort og hans søster Janet mintes broren i et frenetisk dansenummer.

Også Madonna mintes Michael Jackson i en smårar tale, mens Lady Gaga ankom festen med Kermit som sin date for kvelden.

Beyoncé opptrådte og Taylor Swift kom fra T-banen og opptrådte på taket av en taxi.

Avbrytelse

Taylor Swift vant da også pris. En pris for beste video fra en kvinnelig artist og låten «You Belong With Me».

Men den seieren var ikke noe Kanye West kunne sitte stille og se på.

– Jeg skal la deg avslutte, sa 32-åringen Kanye da han stormet scenen hvor 19-åringen Taylor Swift akkurat hadde blitt utropt til vinner.

Men Kanye lot henne slettes ikke avslutte:

– Beyonce har den beste videoen gjennom alle tider. Gjennom alle tider, avbrøt han videre.

Publikum både i salen i Radio City Music Hall i New York, og hjemme måpte.

Tenåringen Taylor Swift sto der og klamret seg til sin månemann i sølv og virket sjokkert.



Foto: NTB Scanpix

Beyoncé hadde sluppet det som nå er en klassiker «Single Ladies (Put a Ring On It)», og Kanye var klar på at det var et ran at den ikke vant. Nå fikk Beyoncé prisen for årets video senere på kvelden, men det ante jo ikke Kanye da.

VMA

Magasinet Billboard har snakket med flere av de involverte under MTV Music Video Awards, eller VMA, 13. september 2009.

Regissøren Hamish Hamilton gjorde showet for tredje, eller fjerde gang, ifølge ham selv. Han forklarer at det alltid er en litt kronglete kveld der veteraner med stort ego og nykommere med nerver alle skal få sitt.

– Men jeg husker akkurat det øyeblikket veldig godt, sier han om da kanye avbrøt Taylor Swift.

– Det er sånne øyeblikk, man som regissør håper på, sånne øyeblikk vi snakker om ti år etter, sier han til Billboard.

Det kameraene derimot ikke fanget opp og viste på TV-sendingen var da P!nk gikk opp i ansiktet på Kanye og skjelte ham ut. Hun gestikulerte og hadde fingeren tett opp i ansiktet hans, kan Billboard fortelle.

Kanye West skulle ikke engang sitte på første rad, og da såpass nærme scenen. Han ble flyttet opp for å få flere menn i TV-bildet. Det var da han lusket tilbake til plassen sin på fjerde rad at P!nk skjelte han ut. Alle rundt fikk det visst med seg.

Dritings

Ifølge Billboard var Kanye West rett og slett drita full. På den røde løperen ankom han med en flaske Hennessy i hånden og mørke solbriller. Flasken ble stadig tommere for hvert intervju og hver stans han gjorde på løperen foran presse og fans.

Programleder James Montgomery fra MTV forteller at han støtte på Pete Wentz fra Fall Out Boy i salen.

– Han fortalte meg at: «Mann, Kanye er bare så dritings. Kanye kom opp til meg med en flaske Hennessy i hånden og ba meg ta en slurk. Han er bare så dritings», forklarer Montgomery.

– Jeg husker jeg så foto av han og Amber Rose (hans daværende kjæreste, journ anm.) fra senere på kvelden, med Hennessy i en hånd og en håndfull av hennes rumpe i den andre, sier Montgomery videre i artikkelen.



Kanye West og Amber Rose. Foto: NTB Scanpix

Flere av prisutdelerne ville spøke med at Kanye var full, men fikk nei fra produksjonsbussen. De ville ikke hylle en slik oppførsel. Det er tross alt MTV.

« Jackass »

Kanye West var heller ikke den eneste som stormet scenen den kvelden. Også rappr Lil Mama tok seg opp på scenen under Jay-Z og Alicia Keys' framføring av «New York State of Mind».

Men ti år etter er det altså Kanye West alle husker. Dagen etter var Kanye på alles lepper. Det var kanskje Barack Obama som uttrykte best det alle følte: Kanye West er en tulling («jackass»).

Kanye har gjort mye rart siden, som å møte Donald Trump og uttalt at «Trump reddet planeten», men det er hans avbrytelse av Taylor Swift de aller fleste husker best.

Tirsdag er det forresten tid for årets utgave av VMAs. Men om noe kan overgå utdelingen i 2009, gjenstår å se.

