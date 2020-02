– Jeg har store nyheter i dag. Vi utvider med ytterligere 2.200 enheter i Har Homa, sier Netanyahu i en video.

I videoen kunngjorde han i tillegg godkjennelse av bebyggelse med flere tusen boliger i en annen bydel i Øst-Jerusalem.

Valg

Planene ble presentert under to uker før valget i Israel 2. mars. Israelerne går til urnene for tredje gang på under ett år, etter at Netanyahu og høyresiden ikke maktet å samle nok støtte i nasjonalforsamlingen til å danne regjering.

Advarsel

Tidligere i februar advarte USAs ambassadør Israel mot å egenrådig annektere bosetninger på Vestbredden. Det kan sette fredsplanen i fare, sier han.

Utspillet kom i etterkant av at Donald Trump la fram sin plan for fred mellom Israel og palestinerne, som blant annet innebærer at Israel får annektere områder på Vestbredden.

USAs ambassadør til Israel, David Friedman, sier at dette må skje gjennom en fellesprosess hvor amerikanerne også er involvert.

Han advarer om at Israel kan sette fredsplanen i fare dersom de handler på egen hånd. (NTB)

Israelske bosetninger

* Nærmere 800.000 israelske bosettere bor i nærmere 240 bosetninger og såkalte utposter på den israelskokkuperte Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem.

* Bosetningene er opprettet i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen, der det i artikkel 49 heter «Okkupantmakten skal ikke deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes».

* FNs sikkerhetsråd vedtok 23. desember 2016 en resolusjon som slår fast at bosetningene og utpostene er ulovlige, og at all byggeaktivitet i dem straks må stanse.

* Den israelske nasjonalforsamlingen vedtok i 2017 en lov som «legaliserer» såkalte utposter som er opprettet uten israelske myndigheters godkjenning.

* Israels statsminister Benjamin Netanyahu har varslet annektering av bosetningene og har fått grønt lys fra USAs president Donald Trump til å gjøre dette.

* Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) fastholder at bosetningene er ulovlige i henhold til folkeretten og kaller dem et hinder for arbeidet med å finne fram til en varig fredsløsning mellom israelere og palestinerne. (NTB)