Musikalen «Cats» er velkjent for de fleste og da det så var klar for en filmversjon på tampen av fjoråret, var det mange som gledet seg.

Det har tatt nesten 40 år før det kom en filmversjon av den gigantiske suksessen. Ja, på scenen altså. Musikalen regnes som den største kassasuksessen noensinne og det estimeres at sceneversjonen har dratt inn rundt 35 milliarder kroner. En helt hinisdes sum.



Dame Judi Dench. Foto: Universal Pictures / NTB scanpix

I filmeversjonen deltar et stjernelag med blant andre Dame Judi Dench, Sir Ian McKellen, Idris Elba og Taylor Swift. De har fått datasminke som gir dem pels, ører og værhår. Og akkurat dette grepet har fått hard medfart.

Har ikke sett filmen

Flere av skuespillerne forsøker å distansere seg fra filmen og den gigantiske floppen.

James Corden for eksempel er klar på at han slettes ikke har sett filmen selv.

– Men jeg har hørt den er forferdelig, sa han ifølge Indiewire.com.

Både Taylor Swift og Jennifer Hudson har begge uttalt at de ikke var med for filmen, men for «reisen». Heller ikke de har sett filmen selv.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Stort tap

Nå melder blant andre The Guardian at «Cats» er en av fjorårets aller største kinoflopper. Tall viser at filmen ligger an til å tape svimlende 70 millioner dollar, eller vel 600 millioner kroner.

Andre melder derimot om at tapet vil bli enda større enn 70 millioner dollar. Variety skriver at «Cats» vil tape vel 100 millioner dollar. Da begynner vi å nærme oss en milliard norske kroner i tap.

Ifølge Los Angeles Times kostet «Cats» 95 millioner dollar å produsere, samt enda 100 millioner dollar til i markedsføring. Filmen spilte inn kun 6,62 millioner dollar, vel 60 millioner kroner, i åpningshelgen i USA. Til sammen har «Cats» hittil dratt inn kun 8,82 millioner dollar hjemme i USA.

Dermed ligger filmen an til et megatap.

Internasjonalt skal filmen ha dratt inn 38 millioner dollar siden premieren 16. desember.

I Norge har 11.229 løst billett til «Cats», ifølge Filmweb.

Dette er stikk i strid med flere andre filmmusikaler de siste årene. «Les Misérables» har dratt inn nærmere fire milliarder kroner, mens «The Greatest Showman» har vært en nesten like stor suksess.

Ener

Dagsavisens anmelder triller en ener, altså 1 på terningen til «Cast», og kaller filmen: «Årets mest forskrudde, bisarre og direkte fryktinngytende filmopplevelse». «I mine tiår som filmanmelder kan jeg ikke huske å noensinne ha sett en profesjonell spillefilm som til de grader burde ha blitt reddet fra seg selv», skriver anmelder Espen Svenningsen Rambøl videre.

Les anmeldelse: Hallo mørket, min gamle venn (DA+)