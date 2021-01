Første føderale henrettelse av en kvinne i USA siden 1953

Det er første gang på 67 år at en kvinne blir føderalt henrettet i USA. Montgomery fikk injisert en dødelig dose gift i Terre Haute-fengselet i delstaten Indiana.

Forrige gang en kvinne ble henrettet på delstatsnivå var i Georgia i 2015.

Montgomerys advokater har hevdet at hun ble født med hjerneskade og påpeker at hun gjennom hele livet ble utsatt for alvorlig mishandling og overgrep. Påtalemyndigheten anklaget Montgomery for å ha diktet opp at hun lider mentalt.

Kommentar: Tvilsom slutt på Trumps Twitter-regime

Henrettelsen skjedde etter timer med juridisk diskusjon som endte med at høyesterett ga grønt lys. Montgomery var den første av tre fanger som var planlagt henrettet før Joe Biden blir innsatt som landets neste president neste uke. En føderale dommer satte imidlertid foten ned for to av henrettelsene fordi de to andre dødsdømte hadde fått påvist koronasmitte.

Siden Donald Trumps presidentperiode startet, har elleve personer blitt henrettet med en dødelig dose gift i fengselet i Indiana.

