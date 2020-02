FN frykter blodbad i Syria

Syriske styrker støttet av russiske kampfly har kjempet siden desember for å eliminiere den siste opprørsenklaven i Syria.

Etter framrykkingen i Idlib-provinsen, skal om lag 900.000 sivile blitt internt fordrevet i regionen. De fleste er barn og kvinner, og rundt 170.000 bor under åpen himmel eller i uferdige bygg, ifølge FN.

– Vi ber om at det innføres en våpenhvile øyeblikkelig for å forhindre ytterligere lidelser og det vi frykter kan ende i et blodbad, sa talsmann Jens Lærke for FNs nødhjelpskontor OCHA fredag.

Han beskrev situasjonen som prekær.

– I den bitende kalde vinteren må mange mennesker nå brenne opp klær de har til overs, møbler og andre materialer som slipper ut giftig røyk.

Utmattende flukt

Den siste tida har det kommet en jevn strøm av flykninger til byen Azaz nordvest i Syria. Mange har søkt tilflukt i en universitetsbygning.

Reuters har snakket med bestemoren Souad Saleh (58), som bor på et av rommene sammen med familien og mange andre flyktninger.

– Vi vil reise tilbake, men vi kan ikke. Vi la igjen våre ting fordi krigsflyene var over oss og hus falt sammen.

Hun forteller at flukten var utmattende.

– Alle gråt, sier hun gråtende.

Folk i Idlib på flukt fra kampene forrige uke. Det finnes ingen trygge steder for sivile nordvest i Syria, ifølge FN. Foto: AP / NTB scanpix

Mange familier er tvunget til å sove ute. Ifølge FN har flere barn dødd som følge av kulden.

Samtale mellom Erdogan og Putin

NTB skrev tidligere i dag at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ber Russlands president Vladimir Putin bremse framrykkingen til syriske regjeringsstyrker i Idlib-provinsen.

Erdogan snakket fredag med den russiske presidenten på telefon og ba ham bruke sin innflytelse på Syrias president Bashar al-Assad og sørge for at våpenhvileavtalen som ble inngått for Idlib-provinsen i 2018, blir etterlevd.

Erdogan viste også til den humanitære krisen som nå utfolder seg i den syriske provinsen.

Putin ga på sin side uttrykk for «alvorlig bekymring over at de aggressive handlingene til ekstremistgrupper fortsetter i Idlib».

Russlands forsvarsminister har tilbkaevist at flere hundre tusen mennesker flykter mot den tyrkiske grensen

Både Norge og EU har fordømt den syriske regjeringens angrep i Idlib.

– Det syriske regimet og dets støttespilleres militæroffensiv i Idlib fører til uakseptable humanitære konsekvenser. Norge ber om en umiddelbar våpenhvile og humanitær adgang, het det i en uttalelse fra utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).