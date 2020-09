Prosessen i å erstatte nylig avdøde høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburg i USAs høyesterett har seilt opp som et stridstema foran valget 3. november. Nå er et av spørsmålet om og i tilfelle hvordan saken kan slå ut blant velgerne det er aller mest rift om; velgerne i vippestater.

Kunngjør navn

USAs president Donald Trump vil kunngjøre sin kandidat til den ledige plassen som høyesterettsdommer lørdag ettermiddag kl 17 lokal tid i Washington, ble det meldt tidligere denne uka. Han har allerede sagt han vil foreslå en kvinne, og noen få konservative kvinner er lansert som favoritter.

Men nøyaktig når og hvordan etterfølgeren skal velges, er svært kontroversielt. Trump sier han vil at Senatet skal holde høringer og en avstemning over hans kandidat før valget. Republikanerne har flertall i Senatet, og denne uka ble det klart at det er flertall for å gå videre med prosessen i Senatet, slik Trump ønsker. Kun to republikanske senatorer har gått imot dette.

Demokratene mener den nye kandidaten bør foreslås av den som vinner presidentvalget og stemmes over av det nye Senatet som velges i november, og at prosessen ikke skal gjennomføres i innspurten av et presidentvalg. Det er ikke sikkert man rekker en avstemning før valget, men også dersom det kommer i ukene etter valget, vil det være svært kontroversielt, dersom Joe Biden vinner. Den nye presidenten settes ikke inn før 20. januar 2021.

Støtter ikke Trump

En ny måling viser at Trump har flertallet mot seg i denne saken blant velgere i seks viktige vippestater. 52 prosent av velgerne i statene Arizona, Florida, Michigan, North Carolina, Pennsylvania og Wisconsin mener den neste dommeren ikke skal være nominert av Trump dersom han taper valget, ifølge en meningsmåling som ble publisert denne uka fra CNBC/Change Research. 43 prosent mener Trump skal få nominere dommeren selv om han taper.

Når man ser på velgerne nasjonalt har Trump enda mindre støtte i saken; 57 mener kandidaten ikke skal nomineres av Trump om han taper, mens 37 prosent mener det motsatte. Målingen ble foretatt fredag til søndag for en uke siden. Ginsburg døde fredag 18. september.

Hvem tjener på det?

Den ideologiske sammensetningen i Høyesterett er svært viktig politisk i USA, og Trump ønsker å erstatte den liberale Ginsburg med en konservativ kandidat. Om det går igjennom blir det en klar overvekt av konservative dommere i landets høyeste domstol..

Saken er viktig for velgere fra begge partier, det usikre er hvem det slår mest ut for.

Høyesterettsdommerstriden slår bedre ut for Joe Biden enn Trump, viser noen målinger. Men det er usikkert hvor viktig saken er for velgere som ikke har bestemt seg. Foto: Reuters/NTB

Spørsmålet er om striden rundt en ny høyestrettsdommer kan være en sak Trump tjener på. For Trump er saken en anledning til å få verdispørsmål på agendaen og muligheten til å appellere til konservative velgere, mens Biden kan tjene på det dersom velgere lar seg provosere av at Trump vil presse gjennom denne saken raskt.

Ifølge målingen er saken aller viktigst for demokratiske velgere; 74 prosent av dem som heller mot å stemme demokratisk sier at saken enten er den viktigste eller en veldig viktig faktor når de skal velge president, mens 63 prosent sier det samme blant velgere som heller mot å stemme republikansk.

Mer tillit til Biden

To andre målinger, en for The New York Times og en for Fox News, viser at et flertall av velgerne har mer tillit til Joe Biden i nomineringen av den neste dommeren enn Trump. Begge målinger ble foretatt før Ginsburgs død. Målingen for The New York Times var blant velgere i North Carolina, Maine og Arizona.

Spørsmålet er hvor viktig det er for velgerne som ikke har bestemt seg.

– Jeg tror at hvis du er en svingvelger bryr du deg kanskje ikke så mye om Høyesterett, sier Nate Cohn, meningsmålingsekspert i The New York Times i avisens podkast The Daily. Han er en av dem som har jobbet med en serie målinger i vippestater, blant annet denne siste målingen.

Favoritt

Tidligere er utvelgelse av dommere til Høyesterett ofte blitt ansett som viktigere for Republikanerne enn Demokratene, og da en ny dommer skulle velges etter dødsfallet til Antonin Scalia i 2016, mobiliserte dette spesielt religiøst konservative foran valget, til fordel for Republikanerne.

Den gang nominerte daværende president Barack Obama Merrick Garland som sin kandidat. Det var i mars 2016, åtte måneder før presidentvalget, men det republikanske flertallet i Senatet ville ikke behandle nominasjonen fordi det var et valgår. I stedet ble det lagt i bero til etter valget. Den neste presidenten, Trump, kunne dermed nominere og få godkjent sin kandidat, Neil Gorsuch.

Denne gang er valget av ny høyesterettsdommer viktigere for demokratiske velgere, ifølge Pew Research. Nå er det en liberal dommer som kan bli erstattet av en konservativ.

Trumps favoritt før nominasjonen av ny dommer antas av mange å være Amy Coney Barrett (48), som har omfattende juridisk bakgrunn og konservative holdninger. Hun er en sterk aborttilhenger.

Amy Coney Barrett. Foto: Reuters/NTB

Ifølge flere analytikere skal Trump ha «spart» Coney Barrett ved tidligere utnevnelser nettopp for at hun skulle bli den som erstatter Ginsburg.

Men andre navn er også aktuelle, som 52 år gamle Barbara Lagoa, også uttalt konservativ, og med cubansk bakgrunn. Ifølge Newsweek mener bookmakere at Lagoa er favoritten.

Barbara Lagoa. Foto: AFP/NTB

