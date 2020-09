Det politiske etterspillet etter dødsfallet til den liberale høyesterettsdommeren Ruth Bader Ginsburg er blitt en het valgkampsak bare uker før presidentvalget 3. november, og republikanske politikere har nå noen nøye vurderinger å gjøre.

Mange sørger over dødsfallet til høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburg. Det har også fått store politiske følger. Foto: AFP/NTB

President Donald Trump har sagt han lørdag denne uka vil kunngjøre hvem han nominerer som etterfølger av Ginsburg, og det vil være en konservativ kvinne. Trump har bedt Senatet om å stemme over kandidaten før presidentvalget, til tross for Demokratenes krav om at prosessen må vente til etter valget.

Den ideologiske sammensetningen av Høyesteretts ni dommere er svært viktig i USA, siden rettens beslutninger kan ha store politiske konsekvenser.

På gjerdet

Nå er det opp til republikanske senatorer å finne ut hvor raskt prosessen bør avklares. De aller fleste senatorer, blant annet flertallsleder i Senatet, Mitch McConnell, har bekreftet at de stiller seg bak Trumps ønske om at kandidaten skal bekreftes av Senatet før valget 3. november. Det vil i så fall være rekord. Senatet har aldri tidligere i historien stemt inn en ny høyesterettsdommer så tett før et presidentvalg.

Det trengs 51 stemmer for å få flertall for en kandidat i Senatet. Republikanerne har et flertall på 53-47 i Senatet. Om fire republikanske senatorer går imot partifellenes og Trumps ønske om å gjennomføre prosessen før valget, blir det stanset.

To republikanske senatorer, Susan Collins fra Maine og Lisa Murkowski fra Alaska, har sagt at de mener en avstemning bør vente siden det er valg om ikke lenge. Mitt Romney fra Utah, som er tidligere presidentkandidat for partiet, hadde tirsdag ettermiddag ikke bestemt seg, men var ventet å bestemme seg etter et møte i partiledelsen tirsdag ettermiddag amerikansk tid. Han har vært en fremtredende Trump-kritiker og er opptatt av Høyesteretts renommé, men tenker samtidig at dette er en gyllen anledning til å få en mer konservativ domstol, sier folk rundt ham til The New York Times.

Ombestemte seg

Den mektige og profilerte republikaneren Lindsey Graham, som er leder av Senatets justiskomite, har vekket oppsikt med sin helomvending ut fra hva han tidligere har sagt.

Graham gikk knallhardt ut i 2016 for å stanse daværende president Barack Obamas kandidat til Høyesterett, fordi det var like før et valg. Det republikanske flertallet i Senatet ville den gang ikke bekrefte nominasjonen av Obamas kandidat.

– Hvis vi får en republikansk president i 2016 og det blir en ledig plass det siste året av den første perioden, kan dere si: «Lindsey Graham sa: La oss la den neste presidenten, uansett hvem det blir, foreta den nominasjonen». Dere kan bruke mine ord mot meg, og dere vil ha fullstendig rett, sa Graham i 2016.

Nå er man i den situasjonen – men Graham vil slett ikke holde igjen prosessen. Tvert imot vil han være med på å presse på for at Senatet går i gang med å bekrefte Trumps kandidat når det foreligger. Han forklarer det med at republikanerne nå både har presidenten og flertall i Senatet, mens det i 2016 var splittet: Demokratene som hadde presidenten, mens republikanerne hadde flertall i Senatet.

Stor risiko

Dersom Republikanerne ikke går med på å vente med prosessen til amerikanske velgere har valgt en ny president og kongress, er to tidspunkt aktuelle: Å holde avstemningen før valget, slik Trump ønsker, om man rekker det – eller at det holdes i perioden umiddelbart etter valget. En ny kongress settes ikke inn før 3. januar. Om Republikanerne taper Senatet 3. november, vil det gamle Senatet fortsatt sitte til 3. januar, og vil kunne bekrefte kandidaten før det.

Mitch McConnell, republikaner og flertallsleder i Senatet. Foto: AFP/NTB

«Begge scenarier involverer betydelig risiko for McConnell og Republikanerne, som allerede står i fare for å miste flertallet i november. Å stemme før valget kan tenne de liberale, men å stemme like etterpå, særlig hvis Trump taper, vil være en historisk kontroversiell avgjørelse som kan føre til spørsmål rundt troverdighet for den som får plassen i Høyesterett», skriver det politiske nyhetsstedet Politico.

– Mitch McConnell må få klarhet i hvor hans republikanske senatorer er villige til å gå, sier Julie Hirshfeld Davis, redaktør for dekningen av Kongressen for The New York Times i avisens podkast The Daily.

– Det er ikke bare et spørsmål om de har stemmene i dag, men om det å gå fram veldig fort og forsøke å presse fram en avstemning, og tvinge fram en bekreftelse før valget, faktisk vil skade republikanere politisk, sier hun, og peker på at partiet har en rekke sittende senatorer å ta hensyn til. Mange av dem stiller til gjenvalg denne høsten.

– Noen av dem vil helst ikke stemme i det som vil bli en svært polariserende avstemning i det vi vet vil bli en ekstremt brutal prosess før de møter velgerne 3. november. Så han må gjøre en svært vanskelig kalkulering, og det handler ikke bare om hvorvidt han kan få 51 stemmer, sier Davis.

Vil ha kvaler?

En annen vurdering er spørsmålet om legitimitet og troverdighet, påpeker Davis: Republikanerne må vurdere hva som skjer dersom Trump taper, og de også mister flertallet i Senatet. Da vil Trump fortsatt være president inntil Joe Biden blir tatt i ed 20. januar, og Republikanerne vil fortsatt ha flertall i Senatet noen uker, men de vil være såkalte «lame ducks»; avtroppende.

– Spørsmålet er: Hvordan kan et parti som akkurat er blitt avvist av velgerne, og potensielt en president som akkurat er blitt avvist av velgerne, på «vei ut av døra» si at de skal installere en høyesterettsdommer som mest sannsynlig vil endre domstolen og avgjørelsene i viktige saker for landet for en geneasjon framover, sier hun.

Hun mener det er alle indikasjoner på at McConnell er villig til å gjøre det, men at det kan være republikanere som på det tidspunktet vil ha store kvaler med det, dersom det da vil bety at de bekrefter en kandidat fra en president som har tapt.

– Det er et spørsmål vi ikke vet svaret på, sier hun, og påpeker at dersom kandidaten blir bekreftet før en eventuelt ny president er på plass, er det ikke sikkert Demokratene kan gjøre noe for å stanse det.

