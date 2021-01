Det noe merkelige korona-utbruddet fant sted i Tianjin-provinsen nord i Kina, melder Sky News. Nå forsøker myndighetene å kontakte forbrukere og andre som kan ha vært i kontakt med noen av boksene med iskrem.

Totalt skal iskremprodusenten, Tianjin Daqiaodao Food Company, ha produsert 4836 «korona-smittede» iskrembokser. Selskapet har kontroll på 2089 av boksene som nå ligger trygt lagret, melder Sky.

Ifølge tekniske analyser skal isen blant annet ha blitt produsert av melkepulver fra New Zealand og myse fra Ukraina. Det er likevel høyst sannsynlig at koronaviruset har smittet fra et menneske på Tanjin Daqiaodaos fabrikk.

– Det har sannsynligvis kommet fra en person, og uten å vite detaljene vil jeg tro dette er et engangstilfelle, sier virologen Stephen Griffin til Sky News.

Griffin tror produksjonsforholdene og hygieniske forhold ved iskremfabrikken kan ha spilt inn i smitten. Særlig kulden i fabrikken og fettet isen kan ha bidratt til at viruset har overlevd lenger enn vanlig. Allikevel tror han ikke det er grunn til å frykte iskremkjøp med det første:

– Vi trenger nok ikke å tro at hver eneste bit med iskrem kommer til å være smittet av koronaviset, sier Griffin til kanalen.

1662 ansatte ved fabrikken er nå satt i karantene. Myndighetene i Tianjin-provinsen oppforder innbyggere som kan ha kjøpt iskremproduktet til å informere andre i lokalmiljøet om både helsetilstand og bevegelsesmønster.

