De siste dagene har Donald Trump sagt at han ikke ønsker at det skal være mulig med universell stemmegiving via posten ved høstens presidentvalg.

Selv om Trump er mot poststemmer, hindrer det ikke han selv fra å benytte seg av en såkalt «fraværsstemme», fordi han selv har adresse i Florida. Dette gjennomføres nettopp gjennom postgangen og Trump har allerede registrert seg for å stemme via post, skriver ABC News.

Også førstedame Melania Trump har bedt om å få stemme via post.

I et intervju med Fox Business Network torsdag ga president Donald Trump uttrykk for at han ikke støtter økte bevilgninger til det amerikanske postvesenet fordi pengene da vil gå til poststemmer under valget og at han ikke akter å bidra til at Demokratene får en slik avtale med Republikanerne i Kongressen.

– De trenger disse pengene for å ta seg av alle disse millioner på millioner av stemmesedler, sa Trump.

Trump ble konfrontert med påstandene om at postvesenets leder kutter for å sabotere valget. Presidenten svarte med å omtale lederen Louis DeJoy som en «briljant forretningsmann» og anklaget Demokratene for å ikke ha lykkes med å sikre økte bevilgninger til postvesenet.

Demokratene foreslår å øke støtten til USPS med 25 milliarder dollar. Forhandlingene om en ny koronapakke i Washington står i stampe og bevilgninger til postvesenet er del av forhandlingene.

Trump slo også fast at uten økte bevilgninger kan ikke valget gjennomføres med poststemmer.

Trump gjentok samtidig at han mener stemming via posten vil føre til massivt valgfusk.

Posten hoper seg opp

Postvesenet USPS' nye leder Louis DeJoy, en stor Trump-donor, har innført omfattende sparetiltak. Som en følge har posten hopet seg opp og etaten er i krise.

Dette er særs dårlig nytt for valget. 32 stater har lover som sier at stemmer som ikke når fram i tide heller ikke må telles opp.

Trump hevder DeJoy prøver å «strømlinjeforme postvesenet». Lørdag ble Trump spurt om han støtter DeJoys tiltak.

– Ja, han er en fantastisk mann. Han vil gjøre postvesenet «great again». Postvesenet er en katastrofe, sa Trump på pressekonferansen fra sin golfklubb i Bedminster i New Jersey, ifølge CBS News

Advarte om stemmegivning

Det er ventet at et mange amerikanske velgere vil bruke posten til å avlegge stemme i et hardt koronarammet USA, og striden om postvesenet USPS er blitt en brennhet sak i valgkampen.

USPS varslet fredag 46 delstater og myndighetene i Washington D.C. om at det er stor risiko for at velgere ikke vil ha tid nok til å fylle ut stemmesedlene og returnere dem innen dagens tidsfrister.

Etaten har gjort om på planen om å fjerne en rekke innleveringspostkasser etter påstander om at det kan påvirke presidentvalget. (NTB)

