– Situasjonen er virkelig ikke god. Vi står fortsatt til knes i den første smittebølgen, sa Fauci mandag da han kommenterte den eksplosive økningen av koronatilfeller i 40 av USAs delstater.

Trump sa seg imidlertid uenig med Fauci i et TV-intervju tirsdag.

– Jeg synes vi er i en god situasjon. Jeg er ikke enig med ham, sa Trump i TV-programmet Full Court Press.

– Doktor Fauci bruker ikke munnbind, og nå sier han at folk skal bruke munnbind. Han har sagt mye rart, sa Trump og hevdet at mye av det har vært dårlige råd.

Han hevdet samtidig at det er hans egen handlekraft som har ført til at USA er i en god situasjon, ifølge CNN.

– Jeg fikk beskjed om å ikke stenge grenseen for Kina, men gjorde det likevel. Jeg lyttet ikke til mine eksperter og vi er i en mye bedre situasjon, sa Trump.

– Vi har gjort en god jobb. Om to, tre, fire uker tror jeg vi er i en god posisjon, sa han videre.

Les også: WHO erkjenner at koronaviruset kan spres via luftsmitte

Døde

Over 133.000 mennesker er døde av covid-19 i USA siden mars, noe som er det klart høyeste tallet i verden, og smitteøkningen i Sørstatene og vest i USA er for tiden nærmest ute av kontroll etter at lokale myndigheter gjenåpnet økonomien for tidlig.

Trump har konsekvent nedtonet antall smittede og mener tallet kan forklares med økt testing.

For tiden testes 600.000 mennesker daglig, men selv dette anses som utilstrekkelig av helseeksperter på grunn av det høye tallet på positive prøver. (NTB)

Les også: Ny Donald Trump-bok: «Han er ute av stand til å vokse, lære og utvikle seg»