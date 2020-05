Dødsraten er dobbelt så høy blant dem som hos resten av befolkningen

Aktivister har lenge varslet at pandemien kan få katastrofale følger for urfolk i Sør-Amerika. Årsaken er at de isolerte gruppene ofte ikke har antistoffer i kroppen som beskytter mot ukjente sykdommer.

Bekymringen har særlig vært stor for Brasil, som er hjem til den største andelen urfolk i Amazonas. Landets høyrepopulistiske president, Jair Bolsonaro, vakte oppsikt i april da han beskrev viruset som «en liten forkjølelse.»

Siden har presidenten nektet å innføre nasjonale tiltak for å hindre smitte, i frykt for at det vil skade landets økonomi.

Dødsraten blant urbefolkningen i Brasil som følge av Covid-19, er nå dobbelt så høy som hos resten av landets befolkning. Det melder talsmanngruppen Articulation of Indigenous Peoples of Brazil (APIB), skriver CNN.

Isolerte og neglisjerte

Brasils urbefolkning utgjør 900.000 mennesker. Så langt har APIB registeret 980 tilfeller av smitte, og 125 dødsfall.

Med det utgjør dødsraten 12.6 prosent.

Blant resten av befolkningen ligger den på 6.4 prosent.

Landets helsemyndigheter med ansvar for urbefolkningen har på sin side registeret 695 smittetilfeller, og 35 dødsfall. Årsaken til dette er at de overvåker færre grupper blant landets urfolk.

– Koronaviruset utnytter flere år med neglisjering fra myndighetene, sier Dinaman Tuxa, koordinator hos APIB og medlem av Tuxa-folket, til CNN.

– Samfunnene våre er ofte i isolerte områder uten tilgang på infrastruktur.

Tuxa-samfunnet holder til nord i landet og utgjør om lag 1400 mennesker.

De har ikke tilgang på sykehus, og den nærmeste intensivavdelingen er fire og en halv timer unna med bil.

For å isolere seg har de satt opp sperringer for å holde uvedkommende ute.

Hittil har Tuxa-befolkningen unngått smitte. Men Dinaman frykter hva som vil skje dersom viruset sprer seg videre. Og de har god grunn til å være bekymret.

Evakueres med fly

Mandag denne uken varlset helseeksperter i Brasil at viruset nå sprer seg så raskt blant urfolket i Amazonas, at de evakueres ut med fly for å få tilgang på legebehandling.

– Antallet Covid-19 pasienter blant urfolk har økt kraftig. Vi henter dem ut med fly i et siste forsøk på å redde livene deres, sier Edson Santos Rodrigues, en lege som for tiden jobber i Amazonas, til Al Jazeera.

Men tilgang på kjøretøy er ikke alltid nok. Rodrigues forteller at de ofte ikke kommer i tide, grunnet utfordrende terreng å lande på.

Avstand er også en utfordring.

Gjennomsnittlig ligger urfolkslandsbyer i Brasil hele 315 kilometer unna intensivavdelinger, ifølge organisasjonen Info Amazonia.

For hele 10 prosent av landsbyene utgjør avstanden mellom 700 og 1.079 kilometer.

Helsearbeidere frakter vekk Laureano Ferraz, 78, tilhørende urfolket Wanano-folket. Ferraz døde av koronavirus like etter at han ble flydd til intensivavdelingen i Manaus, Brasil. Foto: REUTERS/Bruno Kelly

Blodig historie

Sykdomsutbrudd blant urfolk i Amazonas har en blodig historie.

På 70 og 80-tallet brøt en rekke epidemier ut, etter at gruve- og veiarbeidere som begynte å jobbe i regnskogen brakte med seg nye sykdommer.

Tidligere denne måneden startet fotograf Sebastião Salgado en underskriftskampanje på vegne av urfolket.

I et åpent brev advarer han Bolsonaro mot at mangel på smittetiltak for den sårbare delen av befolkningen kan føre til et folkemord.

«For fem århundre siden ble disse folkegruppene desimert av sykdommer som europeiske kolonister brakte med seg… Nå, med den stadige spredningen av viruset i Brazil… kan det hende de forsvinner fullstendig ettersom disse gruppene ikke har noen måter å bekjempe Covid-19 på», skriver han.