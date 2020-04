Presidenten som kaller koronaviruset for «en liten forkjølelse», er i ferd med å miste grepet

Brasils president Jair Bolsonaro har i lang tid avvist at koronaepidemien utgjør noen stor fare for landet. Han mener mediene har lurt folk til å tro at viruset er farligere enn det er og har kalt det for «en liten forkjølelse» og «en fantasi».

Den kontroversielle presidenten ble også med da rundt 600 personer demonstrerte mot ordren fra delstatsguvernørene om å holde seg hjemme for å hindre smittespredning. Demonstrasjonen fant sted i hovedstaden Brasília sist søndag.

– Jeg er her fordi jeg tror på dere, sa Bolsonaro, som hostet mens han talte til demonstrantene fra en varebil.

Selv har han nektet å innføre nasjonale tiltak for å hindre smitte.

Han har også brutt retningslinjene som lokale myndigheter har kommet med ved flere andre anledninger. Bolsonaro ble blant annet filmet da han tørket nesen med håndleddet rett før han hilste på en eldre kvinne.

«En skamløs kampanje»

Delstatsguvernører i Brasil har valgt å ignorere presidentens svært avslappende holdning til pandemien. Flere guvernører har iverksatt kraftige tiltak og bedt folk om å holde seg hjemme. I Rio de Janeiro er byens kjente turistmål og strender stengt. Det samme er skolene.

Strendene i Rio de Janeiro er nå så godt som folketomme. Richardo Moraes / NTB scanpix

Mer enn 50.000 har fått påvist koronasmitte i Brasil, og dødstallet er kommet opp i drøyt 3.300.

Meningsmålinger har vist at stadig færre støtter presidenten. Misnøyen kan også høres fra utallige hjem i Brasils storbyer. Folk har stilt seg opp i vinduene og på balkongene, hamret løs på kjeler og ropt at presidenten må gå av.

Bolsonaro har kalt kritikken som er rettet mot ham for «en skamløs kampanje». Han mener politiske motstandere utnytter situasjonen i et forsøk på å fjerne ham fra makta.

Bolsonaro har også store problemer med å holde ro i egne rekker.

Fredag kunngjorde justis- og sikkerhetsminister Sergio Moro at han trekker seg i protest. Han begrunnet det med at Bolsonaro hadde sparket politisjefen. Moro fordømte det han kalte en politisk innblanding i det føderale politiet og hevdet at presidenten hadde bedt om informasjon fra den sparkede politisjefen om pågående granskinger. Bolsonaro har avvist anklagene.

Brasils justis- og sikkerhetsminister Sergio Moro kunngjorde fredag at han trekker seg som justisminister. Foto: Eraldo Peres / AP / NTB scanpix

Men Moro skal ifølge avisen The Guardian også ha vært svært lite fornøyd med hvordan Bolsonaro har håndtert koronakrisen.

Moros avgang skjer en drøy uke etter at Bolsonaro sparket helseminister Luiz Henrique Mandetta. De to hadde lenge vært sterkt uenige om hvordan myndighetene skulle håndtere koronaepidemien. Mandetta, som er utdannet lege, ba folk holde seg hjemme og oppfordret alle til å følge retningslinjene fra lokale myndigheter. Uenigheten mellom de to førte til at folk ikke visste hvem de skulle tro på.

Opposisjonen i Brasil mener Bolsonaro har opptrådt totalt uansvarlig og krever hans avgang.