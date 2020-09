President Donald Trump ventes å gjøre det han kan for å utnevne en ny konservativ høyesterettsdommer etter at det liberale fyrtårnet Ruth Bader Ginsburg døde.

Ginsburg var i sine siste år den ubestridte lederen av høyesteretts liberale fløy. Hun ble utnevnt av Bill Clinton i 1993.

Det kan kaste fullstendig om på valgkampen, som hittil har vært dominert av Trumps håndtering av koronapandemien, som har kostet nær 200.000 amerikanere livet.

– Republikanerne tjener på at høyesterett blir et tema i valgkampen. Det går rett på verdier og stridssaker, noe vi så både i 2016 og i 2018, men det er ikke sikkert det går den veien nå. Det er veldig mange grupper i USA som nå kjenner litt ekstra på det de har, og de rettighetene de har, som er i fare akkurat nå, sier Vårin Alme i podcasten som du kan høre her: