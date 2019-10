En avtale mellom EU og Storbritannia er på plass, ifølge statsminister Boris Johnson og EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker.

– Vi har fått en flott ny avtale som tar tilbake kontrollen – nå burde parlamentet få brexit gjennomført lørdag, skriver Johnson på Twitter.

Det kunngjøres samme dag som EU holder toppmøte og skal diskutere brexit.

Men et avgjørende hinder er ikke på plass: støtte fra det britiske parlamentet. Den svært viktige nøkkelspilleren DUP, det nordirske støttepartiet til regjeringen, er ikke med på avtalen.

Enda verre

Labour-leder Jeremy Corbyn slakter avtalen:

– Ut fra det vi vet har statsministeren forhandlet fram en enda verre avtale enn Theresa Mays avtale, som ble overveldende nedstemt tre ganger, skrev Corbyn i en uttalelse torsdag.

– Denne avtalen vil ikke bringe landet sammen og bør avvises. Den beste måten å få brexit avklart på er å gi folket det siste ordet i en ny folkeavstemning, sier Corbyn.

Torsdag morgen sa DUP at partiet ikke kan støtte avtalen slik den står per nå. DUP sier det fortsatt ikke støtter avtalen.

DUP har bare ti representanter i Underhuset, likevel har det lille nordirske partiet enorm innflytelse i brexit-spørsmålet siden de er regjeringens støtteparti og har sterke meninger om de avgjørende spørsmålene rundt Nord-Irland.

At DUP støtter Boris Johnsons forslag til brexit-avtale anses som avgjørende i å få støtte til en eventuell avtale i Underhuset deretter.

Skulle det ikke bli enighet i parlamentet om en avtale innen lørdag, må Boris Johnson dersom han skal følge loven Underhuset har vedtatt bite i det sure eplet og be om en utsettelse av brexit, slik han har sagt han absolutt ikke vil.

Det er forvirring rundt hvorvidt dette vil skje. Torsdag melder BBC at statsministerens kontor sier Johnson vil be EU om å utelukke en utsettelse.

Uklart

På grunn av sin nøkkelrolle har DUP-leder Arlene Foster og hennes partifeller gått ut og inn av regjeringsmøter de siste dagene og timene, og er en av få som kjenner detaljene rundt det som nå diskuteres.

– Vi kan ikke støtte det som foreslås når det gjelder temaer knyttet til toll og samtykke, og mye er uklart i spørsmålet om moms, sa Arlene Foster og partiets parlamentariske leder Nigel Dodds, bare timer før EU-toppmøtet om brexit skulle ta til i Brussel.

Tolltrøbbel

Både EU og Storbritannia ønsker å finne en løsning som hindrer at det blir en hard grense mellom Nord-Irland (britisk) og Irland når Storbritannia ikke lenger er med i EU, også dersom det ikke blir en fremtidig handelsavtale mellom partene. Problemet er hvordan dette skal gå til, så lenge Storbritannia ikke ønsker å være med i EUs tollunion eller det indre marked etter utmeldingen.

EU og Storbritannia har skissert en løsning der Nord-Irland rent juridisk skal være en del av Storbritannias tollområde, men i praksis vil følge EUs tollregler. Det betyr at det blir en tollgrense i Irskesjøen mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia. DUP vil ha en nærmest mulig forbindelse med resten av Storbritannia og minst mulig separate ordninger, og det er bekymring i DUP for at man skal forbli fanget i den foreslåtte ordningen uten reell mulighet til å endre det på sikt.

Spenningen er nå hva som skjer i parlamentet.

Det lagt opp til avstemning i Underhuset lørdag. Det langt fra gitt at avtalen går gjennom i Underhuset. Forgjenger Theresa May opplevde at hennes avtale med EU ble nedstemt tre ganger i Underhuset. Det skyldtes at avtalen ble nedstemt av det aller meste av opposisjonen, i tillegg til en del konservative og DUP.

Det spekuleres på om det vil bli en avstemning rundt en ny folkeavstemning. Labour-leder Jeremy Corbyn gjør seg klar for å bruke partipisken for å få alle sine partifeller til å stemme for å legge fram Johnsons avtale for en folkeavstemning, skriver The Times torsdag.

Dersom det ikke blir en avtale som godkjennes i parlamentet, må det bli en utsettelse av brexit utover datoen 31. oktober.

