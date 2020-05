En pensjonert kjemilærer sier han så Cummings og familien 12. april i byen Barnard Castle i Nord-England, skriver The Guardian og Mirror. På den tiden var Cummings etter eget utsagn fortsatt syk med koronasymptomer.

Den mektige politiske rådgiveren er i hardt vær etter at det kom fram at han trosset landets koronaregler da han reiste 42 mil fra London til Durham i stedet for å isolere seg hjemme. Formålet skal ha vært å besøke foreldrene hans så de kunne passe sønnen mens Cummings og kona var syke. Småbyen Barnard Castle er et populært reisemål rundt tre mil fra Durham.

Les også: – Da skolene stengte, sendte vi barna til besteforeldrene (Dagsavisen+)

Johnson forsvarte Cummings på en pressekonferanse søndag, men presset mot den britiske statsministeren øker. I tillegg til at både biskoper og helsearbeidere mener Cummings må gå, kommer det skarp kritikk internt i partiet. 15 parlamentsmedlemmer ber sjefen kvitte seg med den omstridte rådgiveren, ifølge Sky News.

Selv den ellers så regjeringsvennlige avisen Daily Mail spør nå «hvilken planet [Johnson og Cummings] er på». En redaktør i Financial Times viser til at en nær medarbeider av tidligere statsminister Tony Blair en gang skal ha sagt at «hvis Mail og Guardian er enige, er det bare å gi seg med én gang».

Boris Johnson var selv koronasmittet: Boris Johnson utskrevet fra sykehus, men vender ikke tilbake på jobb med det første