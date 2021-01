– Menneskene som laget det var moderne, de var akkurat som oss. De hadde kapasiteten og verktøyene til å lage et hvilket som helst maleri, sier Maxime Aubert ved Griffith University til BBC.

Forskergruppen som han er med å lede, har nå publisert sine funn i Science Advances Journal.

Forskerne har i flere år utforsket øya Sulawesi i Indonesia på jakt etter hulemalerier. I 2019 kunngjorde de at de hadde funnet et hulemaleri som var 43.900 år gammelt.

Vortesvin

Hulemaleriet de har funnet nå, viser antagelig et vortesvin som stammer fra Sulawesi. Denne arten er blitt temmet og finnes nå mange steder i Indonesia.

Hulemaleriet av vortesvinet ble funnet i denne hulen på øya Sulawesi. Foto: Adhi Agus/Griffith University/AFP/NTB

Forskerne mener det er minst 45.500 år gammelt, som gjør det til det eldste dyremaleriet som er oppdaget til nå.

For å finne ut hvor gammelt et hulemaleri er, undersøker forskerne kalklagene som har dannet seg over maleriet gjennom titusenvis av år.

Tror det er Homo sapiens som står bak

Forskerne mener det er stor sannsynlighet for at det er Homo sapiens som har laget hulemaleriet, selv om de ikke kan vite det 100 prosent sikkert.

Selve hulemaleriet er over 1,30 meter bredt og 54 centimeter høyt. Ifølge forskerne ser det ut som om vortesvinet står og observerer en kamp eller sosial interaksjon mellom to andre griser.

Hulemaleriet ble funnet i avsidesliggende dal på Sulawesi. Øya er verdens 11. største øy og ble en del av Indonesia i 1949.

Man vet ikke sikkert hvor lenge det har vært mennesker på denne øya, men det skal ha vært Homo sapiens i Australia for 65.000 år siden, og det kan ha vært mennesker på Sulawesi lenge før det.