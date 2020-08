Andregangssmitte påvist i Belgia og Nederland

I Nederland er det en eldre pasient med svekket immunsystem som har testet positivt for andre gang.

Hver infeksjon har et «unikt genetisk fingeravtrykk», og den andre infeksjonen skiller seg markant fra den første, forklarer virolog Marion Koopman, som er konsulent for nederlandske myndigheter. Han sier det er en indikasjon på at det er snakk om ny smitte, ikke en oppblussing av den første.

– Vi vet fra tidligere luftveisinfeksjoner at du ikke er immun hele livet, og vi forventer ikke det med covid-19, forteller Koopman.

I Belgia er en person smittet tre måneder etter å ha blitt frisk fra forrige runde. Også her skilte de to infeksjonene seg fra hverandre. Virolog Marc Van Ranst sier det var elleve mutasjoner som skilte viruset i den andre infeksjonen fra den første.

Van Ranst håper den nye infeksjonen er et isolert tilfelle og at immuniteten for dem som har vært syke, varer mer enn noen måneder.

Meldingene om andregangssmitte kommer dagen etter at en pasient i Hongkong var den første personen som var bekreftet smittet to ganger.

