Libanon stenger grensen mot Syria

Det libanesiske sikkerhetsdirektoratet sier at en viktig grenseovergang som forbinder hovedstaden Beirut og Damaskus, fortsatt skal være åpen.

Beslutningen kommer samme dag som Jordans innenriksminister kunngjorde stengingen av grenseovergangen Naseeb på grunn av den forverrede sikkerhetssituasjonen på syrisk side av grensen. Ministerens uttalelse kom etter at aktivister i den syriske opposisjonen sa at opprørere hadde tatt kontroll over den viktigste grenseovergangen mot Jordan.

I Israel sier hæren (IDF) at den planlegger å forsterke sine styrker på de okkuperte Golanhøydene og nær grensen mot Syria. IDF sier de «følger utviklingen og planlegger for alle scenarioer» etter at borgerkrigen mellom opprørere og regjeringsstyrkene i Syria har blusset opp igjen.

Golanhøydene har vært under israelsk kontroll siden de ble okkupert under seksdagerskrigen i 1967.

