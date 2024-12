Lavrov: Russland vil forsvare seg med alle midler

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– USA og deres allierte må forstå at vi er klare til å bruke alle midler for å hindre dem i å lykkes med det de kaller en strategisk nedkjempelse av Russland, sier Sergej Lavrov i et intervju med den Trump-vennlige mediepersonligheten Carlson Tucker.

Tucker møtte nylig Lavrov i Moskva, og intervjuet ble lagt ut torsdag.

For to uker siden skjøt Russland den hypersoniske raketten Oresjnik (hasseltre) mot den ukrainske byen Dnipro, en kraftig opptrapping i den snart tre år lange krigen.

– Russisk galskap

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kalte angrepet «den seneste runden med russisk galskap» og ba om nye luftvernvåpen for å takle trusselen.

Russlands president Vladimir Putin hevder Oresjnik flyr med ti ganger lydens hastighet og ikke kan stanses av luftvern. Han har siden truet med å bruke det samme våpenet mot Kyiv som svar på ukrainske angrep på russisk territorium.

– Vi sender signaler og håper at det siste, for noen uker siden, signalet med det nye våpensystemet Oresjnik … ble tatt alvorlig, sier Lavrov.

Samtidig som han insisterer på at Russland ikke ønsker å trappe opp situasjonen og vil «unngå misforståelser» med USA og deres partnere, kommer Lavrov med en advarsel:

– Vi vil fortsette å sende flere beskjeder, dersom de ikke trekker de rette konklusjonene.

Rykker fram

Russland invaderte Ukraina 24. februar 2022 og kontrollerer nå rundt 18 prosent av landet. De siste månedene har de russiske styrkene rykket fram øst i landet.

Det britiske forsvarsdepartementet bekreftet lørdag at russiske styrker har tatt kontroll over byen Selydove sørøst for Pokrovsk i Donbas-regionen.

FNs nødhjelpskontor (Ocha) hadde i oktober registrert rundt 12.000 drepte sivile og 26.000 sårede i krigen, men det antas at tallet er høyere.

Ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har rundt 6,8 millioner ukrainere flyktet fra landet.

Det anslås at over 200.000 russiske og ukrainske soldater er drept i krigen, men ingen av de to landene oppgir militære tapstall.

Hard kritikk

Lavrov måtte tåle hard kritikk da han torsdag stilte opp på møtet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) på Malta.

USAs utenriksminister Antony Blinken anklaget ham for å spre en «tsunami av feilinformasjon», og Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock anklaget Lavrov for å spre «utålelige løgner» om krigen i Ukraina.

– Dere kan lure dere selv, men dere lurer ikke de 1,3 milliarder menneskene i OSSE-områdene, sa hun henvendt til den russiske utenriksministeren.

