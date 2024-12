Erdogan: – Ny virkelighet i Syria

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Syria tilhører syrerne, med alt deres etniske, sekteriske og religiøse mangfold, sa Erdogan under et møte for sitt regjeringsparti i den sørøstlige byen Gaziantep, nær grensen til Syria.

– Det syriske folket vil selv bestemme landets framtid, la Erdogan til, og oppfordret internasjonale aktører til å «støtte Syrias territorielle integritet.»

Tyrkia håper Syria vil oppnå fred «i en svært nær framtid,» fortsatte han.

Ankara vil ikke tolerere noen handlinger som truer landets nasjonale sikkerhet, sa Erdogan. Presidenten henviste til den syriskkurdiske militsen, som Tyrkia anser som terrorister.

Erdogan uttrykte fredag støtte til opprørernes framrykking i Syria og sa at Bashar al-Assads regime ikke hadde «forstått verdien av hånden vi rakte fram,» med henvisning til en tidligere oppfordring om direkte samtaler.

