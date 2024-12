Fox-kanal utroper Donald Trump til «årets patriot»

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Fox Nation er en søsterkanal til konservative Fox News. Trump, som for tiden tilbringer mye tid på godset Mar-a-Lago i Florida der han forbereder maktovertakelsen i januar, tok torsdag turen til Long Island utenfor New York for å ta imot patriot-prisen.

– Dere har utrolige folk i Fox, sa Trump til salen mens han skrøt av valgseieren i november.

– Det var en fantastisk dag, en fantastisk natt, sa den gjenvalgte presidenten.

Trump venn, Fox-programleder Sean Hannity, ledet torsdagens prisutdeling. Han tok jobben på kort varsel etter at den opprinnelige verten, Pete Hegseth, ble nominert som Trumps valg til å bli USAs neste forsvarsminister.

