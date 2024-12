Mercosur-avtalen kan være underveis

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

EU-kilder sier til Financial Times at EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen vil sette kurs for Uruguays hovedstad Montevideo der toppmøtet foregår torsdag og fredag denne uka.

Hun vil neppe returnere uten noe å vise til, ifølge kildene.

Andre er mer skeptiske.

– Dersom Ursula drar til Montevideo, vil det være for å vise EUs vilje til å ferdigstille avtalen, men den vil ikke bli undertegnet, sier en EU-diplomat i Brasil til Reuters.

Frihandelsavtalen mellom EU og Mercosur-landene – Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay og Uruguay – vil bli verdens største. Forhandlingene har pågått i rundt 25 år.

Avtalen vil åpne EU for landbruksprodukter fra de søramerikanske landene, mens EU på sin side kan eksportere biler og andre industrivarer over Atlanteren.

Store EU-land som Tyskland og Spania har presset på for å få avtalen over målstreken.

Frankrike har på sin side kraftig motsatt seg avtalen og har fått følge av Polen. Også Østerrike og Nederland er kritiske. Men landene må få følge av enda et stort EU-land for å kunne danne et blokkerende mindretall.

