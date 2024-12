Sør-Koreas nasjonalforsamling har startet formell riksrettsprosess

Den historiske avstemningen kan ende med at den sittende presidenten blir kastet.

Yoon er i hardt vær etter sitt overraskende og mislykkede forsøk på å erklære militær unntakstilstand.

Presidentens eget konservative parti Folkemakt (PPP) har varslet at de vil stemme mot riksrett. Dermed er det slettes ikke sikkert at Yoon må gå av. To tredeler av nasjonalforsamlingen må stemme for.

I tillegg må minst seks av de ni dommerne i landets forfatningsdomstol godkjenne vedtaket. For tiden er det kun seks dommere i domstolen etter at flere har gått av med pensjon, og dermed må de alle stille seg bak et eventuelt vedtak.

Avstemningen kan ikke skje før 24 timer etter at forslaget om riksrett ble stilt, og ikke senere enn 72 timer etter. Det antas at det vil skje fredag.

