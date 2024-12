UD ber nordmenn i Sør-Korea følge lokale anbefalinger

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Norske borgere som er i Sør-Korea, oppfordres til å registrere seg i appen Reiseklar, eller på reiseregistrering.no. Da kan norske myndigheter nå deg med viktig informasjon, skriver pressevakt Ane Jørem i en epost til NTB.

Situasjonen i Sør-Korea er fortsatt uavklart etter at president Yoon Suk-yeol tirsdag erklærte at det var innført militær unntakstilstand i landet, før nasjonalforsamlingen kort tid etter stemte for å oppheve den.

Samtidig sier militæret at de trosser nasjonalforsamlingens vedtak og vil opprettholde unntakstilstanden fram til presidenten opphever den.

