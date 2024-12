Livstidsdom for kvinne som lot kjæresten dø i koffert

Etter en ti dager lang rettssak brukte juryen bare halvannen time på å finne kvinnen skyldig i forsettlig drap på den 42 år gamle kjæresten.

I retten i Orlando forklarte kvinnen at hun selv var offer for vold i nære relasjoner, utført av den nå avdøde kjæresten. Hun avviste et tilbud om å inngå en avtale med aktoratet der hun aksepterte en dom på 15 års fengsel for uaktsomt drap, som skjedde i 2020.

– Hun fortjener å råtne i fengsel. Hun har påført oss smerte for resten av livet, sa en av kjærestens søstre da hun forklarte seg.

Den dømte kvinnen ba kjærestens familie om tilgivelse og sa at hun aldri mente at han skulle dø.

– Jeg tilgir meg selv for at jeg forelsket meg i et monster. Jeg forsøkte å bryte trolldommen. Jeg sluttet aldri å elske ham, fortalte hun.

Retten fikk høre at både kvinnen og kjæresten hadde drukket mye den aktuelle dagen. De lekte gjemsel og tenkte det ville være gøy om kjæresten krøp oppi kofferten. Den nå drapsdømte kvinnen fortalte at hun bestemte seg for å legge seg og tenkte at kjæresten kunne komme seg ut på egen hånd. Neste morgen fant hun ham livløs i kofferten.

På kvinnens telefon fant politiet videoer der man kan høre mannen rope at han ikke får puste.

