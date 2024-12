Georgisk politi bruker vannkanoner og tåregass mot demonstranter

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er sjette kveld på rad at demonstranter samler seg i sentrum av hovedstaden for å protestere mot regjeringen og det de mener er prorussisk politikk.

Demonstrantene skjøt fyrverkeri mot politistyrkene etter at de ble forsøkt jaget med vannkanoner. Deretter avfyrte politiet tåregass mot folkemengden.

I forrige uke kunngjorde statsminister Irakli Kobakhidze at regjeringen setter medlemskapsforhandlingene med EU på pause fram til 2028. Regjeringen sier også nei til å motta budsjettstøtte fra EU.

Det skjer få uker etter at partiet Georgisk drøm beholdt regjeringsmakten i et omstridt valg, noe som også førte til store demonstrasjoner.

Tidligere tirsdag sa Kobakhidze at han er villig til å ha samtaler med to tidligere ministre og et opposisjonsparti om landets EU-politikk.