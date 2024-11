Adopterte koreanere saksøker Danmark

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Saksøkerne krever 250.000 danske kroner hver i erstatning fra justisdepartementet, opplyser Pramming Advokater. Beløpet tilsvarer snaut 400.000 norske kroner med dagens kurs.

Advokatfirmaet mener den danske staten og danske adopsjonsbyråer kjente til brudd på menneskerettighetene i adopsjonsformidlingen fra Sør-Korea.

– Saken handler ført og fremst om å få en erkjennelse av at saksøkernes menneskerettigheter er krenket. Man krenket deres rett til et familieliv med mor og far da de ble ulovlig fjernet og fløyet til Danmark, sier advokat Mads Pramming i en pressemelding.

Den danske staten anklages for å ha brutt artikkel 8 og 13 i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). Artikkel 8 sikrer retten til respekt for familieliv og privatliv, mens artikkel 13 skal sikre effektiv, grundig, upartisk og betimelig gransking av tidligere urett.

Tror det kommer flere saker

Gitte Mose, som er adoptert til Danmark, har tatt initiativ til søksmålet. Hun kontaktet advokat i 2022 etter mange års undersøkelser for å få vite mer om opphavet sitt.

– Målet er å oppnå rettferd. Vi føler ikke at måten adopsjonen skjedde på, er rettferdig, sier hun.

Mads Pramming tror det vil komme flere lignende saker, inkludert krav fra personer som er adoptert fra andre land.

– Vi snakker med mange flere, men spørsmålet er hvor mange som kan dokumentere at adopsjonen deres er ulovlig, sier advokaten.

Anbefaler full stans i Norge

I sommer anbefalte Bufdir full stans i utenlandsadopsjoner til Norge.

Tillatelsene til å formidle adopsjoner fra Peru, Sør-Afrika, Tsjekkia og Ungarn ble inndratt, og det er ikke lov med nye adopsjoner fra Sør-Korea.

Tillatelsene til å formidle adopsjon fra Colombia og Bulgaria ble videreført i vedtaket i juni.

