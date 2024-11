Ursula von der Leyen: – Frihet kommer ikke gratis

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Europeere må igjen slåss for frihet og selvstendighet. Det ser kanskje annerledes ut enn for tidligere generasjoner, men det er samme sak som står på spill, slo von der Leyen fast da hun onsdag talte til EU-parlamentet.

Krigen i Europa og økonomisk dyrtid var det dystre bakteppet for talen.

– Vår frihet og uavhengighet er mer enn noen gang avhengig av vår økonomiske styrke, vår evne til å konkurrere, være innovative og produsere, sier von der Leyen.

Ny kommisjon

Von der Leyen presenterte også sin nye kommisjon, som parlamentet skal stemme over senere onsdag.

Det er ventet at kommisjonen blir godkjent. Spørsmålet er imidlertid hvor mange som vil stemme imot.

Den nye EU-kommisjonen blir den mest høyreorienterte på mange år. Det skyldes først og fremst at mange EU-land har tatt en høyresving de siste årene.

Også i EU-valget tidligere i år fikk EU-parlamentet markant flere representanter fra ytre høyre-partier i Europa.

Von der Leyen legger likevel opp til å samarbeide med flertallet som utgjør sentrum i parlamentet.

– Vi vil arbeide med alle prodemokratiske krefter i parlamentet. Og jeg vil alltid jobbe ut fra sentrum, sier hun.

Kompass for konkurranse

Den første jobben den nye kommisjonen skal kaste seg over, er å utvikle et kompass for å styrke konkurransekraften de neste fem årene, ifølge von der Leyen.

Kompasset skal hvile på tre pilarer:

Stenge innovasjonsgapet til USA og investere mer i forskning og utvikling

En plan for å styrke konkurransekraften og avkarbonisere industrien – samtidig

Styrke økonomisk sikkerhet.

– Dette blir en investeringskommisjon, sier von der Leyen.

