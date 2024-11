To døde i silokollaps i Danmark – én er fortsatt savnet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nødetatene leter fortsatt etter én person etter at taket på siloen ved Flemløse Biogasanlæg kollapset tirsdag.

– Vi tror at det var ti personer på og rundt taket. Det er dessverre to som har omkommet. I tillegg er seks personer skadet, opplyser politiet på Fyn på et pressemøte onsdag.

– Det er én person som er uskadet, men vi leter fortsatt etter ytterligere én person, sier politiinspektør Christian Rasmussen.

De to som har omkommet, er utenlandske statsborgere, ifølge politiet.

Omstendighetene rundt ulykken blir etterforsket, men alt tyder på at den skjedde i forbindelse med arbeid på en silo ved biogassanlegget. Politiet ble varslet om ulykken klokken 18.04 tirsdag kveld, men har sagt at det er vanskelige arbeidsforhold på stedet.

– Vi regner med at det vil ta tid. Jeg vil ikke gå inn på hvor lang tid det er snakk om, men vårt fokus er fortsatt å redde liv, sier Rasmussen.

Flemløse Biogasanlæg åpnet i 2020 og produserer gass av gjødsel, strø, avskjær, mais og kasserte grønnsaker fra lokale produsenter. Ved full drift har anlegget kapasitet til å produsere 7 millioner kubikkmeter gass til naturgassnettet, noe som tilsvarer oppvarming til 3500 eneboliger eller 112 millioner kjørte kilometer i personbil.