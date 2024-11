Hizbollah erklærer seier over Israel

– Seier fra Gud den allmektige som sto på den rettskafne sakens side, sier den iranskstøttede gruppen i sin første uttalelse etter at våpenhvilen trådte i kraft.

Hizbollah sier videre at deres krigere fortsatt vil være «i full beredskap for å håndtere den israelske fiendens ambisjoner og angrep». Verken våpenhvilen eller betingelsene for den blir nevnt konkret.

Israel innledet en bombeoffensiv mot Hizbollahs kjerneområder i Libanon 23. september og satte senere inn bakkestyrker. Offensiven kom etter at de to partene har skutt på hverandre over grensen i over ett år etter at Hizbollah trappet opp angrepene mot Israel i sympati med Hamas på Gazastripen.

I løpet av konflikten har Israel påført Hizbollah flere store tap, og drept gruppens leder Hassan Nasrallah og andre fremstående medlemmer.

Ifølge våpenhvileavtalen må Hizbollah trekke seg tilbake nord for elven Litani, rundt 30 kilometer fra grensen mot Israel. I tillegg må de fjerne sin militære infrastruktur i Sør-Libanon.

