FT: Kinas forsvarsminister etterforskes for korrupsjon

Dong granskes som del av en større etterforskning av korrupsjon i den kinesiske hæren, ifølge Financial Times (FT). Avisen siterer anonyme amerikanske tjenestepersoner med kjennskap til saken.

Dong tok over som forsvarsminister i desember 2023, etter at hans forgjenger fikk sparken som følge av korrupsjon. Nå granskes også han som del av en større etterforskning av Folkets frigjøringshær (PLA). Han er dermed den tredje sittende forsvarsministeren som granskes for korrupsjon, ifølge FT.

I en uttalelse til AFP sier imidlertid kinesiske myndigheter at etterforskningen av ministeren «jager skyer», noe som betyr at de ikke tror det er troverdig at forsvarsministeren er skyldig eller involvert.