Brasiliansk politi: Bolsonaro hadde kjennskap til kupp- og attentatplaner

Brasiliansk politi har nå avsluttet etterforskningen og en 800 sider lang rapport er oversendt landets riksadvokat Paulo Gonet.

Han skal nå ta stilling til om det skal tas ut siktelse mot Bolsonaro og de øvrige som ifølge politiet var involvert.

Ifølge politiets rapport foreligger det beviser for at Bolsonaro medvirket aktivt i planleggingen av et kuppforsøk etter at han tapte valget for Luiz Inácio Lula da Silva høsten 2022.

Få dager etter Lulas innsettelse stormet Bolsonaro-tilhengere landets nasjonalforsamling og flere andre regjeringsbygg i det som ifølge politiet var et kuppforsøk.

Fikk ikke støtte

Sammen med 36 andre planla den ytterliggående høyrepolitikeren ifølge politiet «en voldelig overtakelse av den demokratiske staten».

Kuppforsøket slo imidlertid feil, noe som ifølge politiet skyldtes at kuppmakerne ikke fikk den støtten de håpet på fra landets militære.

Hærens og flyvåpenets øverstkommanderende nektet å delta i kuppet, mens det ifølge politiet foreligger beviser for at den nå pensjonerte admiralen Almir Garnier støttet planen.

Attentatplaner

Ifølge politiet hadde Bolsonaro også «full kjennskap» til attentatplanen mot Lula og hans visepresident Geraldo Alckmin.

Etterforskerne bygger dette på en telefonsamtale som fant sted mellom dem som var involvert i planen og presidentboligen.

Fire soldater i landets spesialstyrke samt en politimann ble tidligere i måneden pågrepet i forbindelse med attentatplanen.

Nekter

Bolsonaro nekter for å ha deltatt i planlegging av kupp og attentater og varsler kamp i rettsvesenet dersom det blir tatt ut tiltale.

Han anklager også høyesterettsdommeren som har ansvar for saken, for «å gå lagt utenfor lovens rammer».

Dersom Gonet tar ut siktelse mot Bolsonaro, vil det trolig forpurre planene hans om på nytt å stille til valg i 2026.

