Biden bekrefter at Israel og Libanon er enige om våpenhvile

Biden takker Frankrikes president Emmanuel Macron og sier at USA og Frankrike i fellesskap vil bidra til at våpenhvilen overholdes.

Våpenhvilen skal tre i kraft klokka 3 natt til onsdag norsk tid.

Israel forbeholder seg fortsatt retten til selvforsvar dersom Hizbollah-militsen i Libanon bryter våpenhvilen, understreker Biden.

Lover støtte

USA og Frankrike lover videre å samarbeide om å styrke Libanons regjeringshær samt landets økonomi, heter det i en felles kunngjøring.

Det blir imidlertid ikke aktuelt å sende amerikanske soldater til Sør-Libanon, der både israelske styrker og Hizbollah i henhold til avtalen skal trekke seg tilbake.

Grenseområdet skal heretter patruljeres av den libanesiske regjeringshæren og FNs fredsbevarende Unifil-styrke, sier Biden.

Håp om Gaza-avtale

Ifølge ham vekker våpenhvilen mellom Israel og Hizbollah også nytt håp om en våpenhvile mellom Israel og Hamas.

Hamas har nå et valg, sier han, og opplyser at USA i samarbeid med Qatar i løpet av de kommende dagene vil gjøre et nytt forsøk på å forhandle fram en våpenhvile også for Gaza.

– Folk i Gaza har vært gjennom et helvete og fortjener at kampene tar slutt, sier Biden, som gjentar kravet om at Hamas må løslate de gjenværende israelske gislene.

