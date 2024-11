Von der Leyen: – Ny æra for klimasamarbeid

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ifølge von der Leyen vil dette bli en ny epoke med klimasamarbeid og -finansiering.

– EU vil fortsette å lede og fokusere på å støtte de mest sårbare, skriver EU-kommisjonens leder på meldingstjenesten X.

På møtet i Aserbajdsjans hovedstad Baku ble det enighet om et nytt mål for rike lands bidrag til utslippskutt og klimatilpasning i fattige land. Målet er på minst 300 milliarder dollar per år innen 2035.

Dette vil ifølge von der Leyen føre til nye investeringer i det grønne skiftet og utvikling av motstandskraft mot klimaendringene.

Les også: Stor frustrasjon etter vedtaket om klimafinansiering på Cop 29

Les også: Klimaorganisasjoner skuffet: – Nå er det dritflaut å være fra Norge