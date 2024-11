Romanias statsminister i tet i første runde av presidentvalget

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Valgdagsmålinger som ble offentliggjort da valglokalene stengte klokka 20, gir sosialdemokraten Ciolacu 25 prosent av stemmene.

Han møter trolig sentrum-høyre-kandidaten Elena Lasconi fra partiet Redd Romania-unionen til en andre og avgjørende valgrunde. Hun får ifølge valgdagsmålingene om lag 18 prosent av stemmene.

Men det er tett mellom Lasconi og tredje- og fjerdemann, de to høyrenasjonalistene Calin Georgescu og George Simion, som får henholdsvis 16 og 15 prosent av stemmene ifølge valgdagsmålingene.

Lasconi sier hun ikke vil juble før det endelige resultatet fra første valgrunde kommer, trolig natt til mandag eller mandag morgen.

Pro-vestlig

56 år gamle Ciolacu var tidligere president i nasjonalforsamlingen og overtok som statsminister i fjor.

Han går til valg på løfter om utvikling og økonomisk vekst, og han lover også å sørge for at Romania nyter større respekt i omverdenen.

– Uheldigvis har vi politiske ledere som utfordrer vårt medlemskap i EU og Nato. Jeg mener at politiske ekstremister bør isoleres og at ingen regjering bør ta hensyn til dem, sa han under valgkampen.

Journalist og ordfører

Lasconi (52) er tidligere journalist og er i dag ordfører i byen Campulung.

Også hun har gått til valg på økonomisk vekst og styrking av institusjoner, og hun har sagt at hun vil jobbe for «et land der ingen trenger å reise ut av landet for å finne jobb».

Til sammen 13 kandidater stilte til valg i den første rundet av presidentvalget. En andre og avgjørende valgrunde holdes 8. desember.

