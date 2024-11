Svensk politi får ikke lenger dra inn i Norge

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det skyldes at svensk politi ikke lenger får dra inn i Sverige. Samarbeidet har gjort at svensk og norsk politi har kunnet operere fritt over grensa i Värmland, Dalarna og det norske nabofylket Innlandet.

Innsatsen ble muliggjort av at det norske politiet har vært bevæpnet på grunn av et økt trusselnivå i Norge.

Trusselnivået er nå senket, og det norske politiet patruljerer igjen ubevæpnet. Det innebærer at svensk politi, som alltid er bevæpnet, ikke lenger får lov til å krysse grensa til Norge.

– Man blir oppgitt. Vi jobber jo sammen med nordmennene, og det her betyr at vi ikke får være i Norge, sier Joakim Kristiansen, gruppesjef for politiet på svensk side av grensa, til SVT.

Politidirektoratet forklarer at beslutningen om å oppheve bevæpningen, er i tråd med norsk lov.

– Politiet i Norge er ubevæpnet. Det er en politisk beslutning, sier han og understreker at svensk politi må følge det norske regelverket.